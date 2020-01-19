Lübnan'daki gösterilerde şiddet zirveye çıktı

Lübnan’da üç aydır devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde şiddet artıyor. Lübnan Kızıl Haçı'ndan yapılan açıklamaya göre Pazar günü göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 145 kişi yaralandı, 45 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Cumartesi günü ise protesto gösterilerinde 377 kişi yaralanmış ve hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Beyrut'un merkezinde "Devrim Devrim" sloganlarıyla toplanan yüzlerce protestocu, bir caddeyi ulaşıma kapatan polisle çatıştı. Göstericiler polise taş ve havai fişek atarken polis de göstericilere plastik mermi, su ve biber gazıyla müdahale etti. Lübnan resmi haber ajansı ANI Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un gösterilerde şiddetin artması üzerine savunma ve içişleri bakanlarıyla birlikte pazartesi günü bir "güvenlik zirvesi" düzenleyeceğini duyurdu.

Lübnan'da avukatlardan oluşan bir grubun yaptığı açıklamaya göre cumartesi günü 40 gösterici geçici olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların "yoğun şiddete" maruz kaldığı belirtilen açıklamada bazı kişilerin "baş, yüz ya da cinsel organlarında" yaralanmalar olduğu belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan göstericileri ziyaret eden avukatlar birçok kişinin yüzünden ve başından plastik mermiyle vurulduklarını açıkladı.

Lübnan'da Ekim ayı ortasından beri süren protestolara yolsuzluk ve ekonomik kriz neden olmuştu. Ekonominin daha da kötüye gitmesi üzerine vatandaşların öfkesi geçen haftalarda daha da arttı. Lübnan'da eski başbakan Said el Hariri'nin iki ay önce istifa etmesinden bu yana hükümet kurulabilmiş değil.

AFP / EC, JD

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