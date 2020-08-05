Lübnan'da patlama hükümeti sallıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un limanında en az 158 kişinin yaşamına mal olan patlamanın ardından kabineden istifa eden bakanların sayısı dörde yükseldi.

Pazartesi günü Adalet Bakanı Marie-Claude Najm'ın istifasını açıklamasının ardından Maliye Bakanı Gazi Vezni'nin de istifasını sunduğu bildirildi. Vezni, Lübnan'ın mali krizden çıkışı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen müzakerelerde kilit rol oynuyordu.

Enformasyon ve Çevre bakanları da Beyrut Limanındaki patlama ile ilgili olarak Pazar günü istifa etmişti. Hükümetin patlamayla ilgili tutumunu protesto için en az dokuz milletvekili de istifa sinyali vermişti. Kabinedeki yirmi bakanın üçte birinin istifası durumunda hükümet düşmüş oluyor.

Lübnan'da hükümet, İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah'ın desteğiyle Ocak ayında işbaşı yapmıştı.

Beyrut Limanında 4 Ağustos'ta 2 bin tonu aşkın amonyum nitratın bulunduğu depoda meydana gelen patlamada Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 158 kişi yaşamını yitirmiş, 6 bin kişi yaralanmıştı. Kayıp 20 kişiden hala haber alınamıyor. Şiddetli patlama Kıbrıs'tan hissedilmiş, başkentin büyük bölümü tahrip olmuştu.

Beyrut limanındaki patlamanın ardından hükümeti protesto için gösteriler düzenlenmişti

Patlama sonrasında hükümete karşı başlayan protesto gösterilerinde mezhepsel çıkarlar ve hanedanların şekillendirdiği siyasi sistemin değişmesi talepleri yankılanıyor. Tehlikeli bir kimyasal madde olan amonyum nitratın bu kadar büyük miktarlarda yıllardır limandaki depoda güvenliksiz bir şekilde nasıl saklandığı sorusu henüz yanıt bulabilmiş değil. Üst düzey hükümet yetkilileri bu konuda hızlı ve kapsamlı bir inceleme başlatma taahhüdünde bulunmasına rağmen, protestocuların olayın yurt dışından bağımsız uzmanlarca incelenmesi talebini yanıtsız bıraktı.

Başbakan Hassan Diyab, Cumartesi akşamı televizyondan yaptığı konuşmada erken seçim mesajı vermiş, ancak bu açıklama göstericileri tatmin etmemişti. Ülke Ekim ayında da yolsuzluk, israf ve kötü yönetim kaynaklı ekonomik krizi protesto gösterilerine sahne olmuştu.

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AFP,rtr/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe