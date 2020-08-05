 Lübnan′da patlama hükümeti sallıyor | DÜNYA | DW | 10.08.2020

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DÜNYA

Lübnan'da patlama hükümeti sallıyor

Beyrut Limanında amonyum nitrat deposunda meydana gelen ve 158 kişinin ölümüne yol açan patlamanın ardından istifa eden bakan sayısı dörde yükseldi. Protesto gösterileri hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor.

Lübnan'da Maliye Bakanı Gazi Vezni'nin de istifasını sunduğu bildirildi

Lübnan'da Maliye Bakanı Gazi Vezni'nin de istifasını sunduğu bildirildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un limanında en az 158 kişinin yaşamına mal olan patlamanın ardından kabineden istifa eden bakanların sayısı dörde yükseldi.

Pazartesi günü Adalet Bakanı Marie-Claude Najm'ın istifasını açıklamasının ardından Maliye Bakanı Gazi Vezni'nin de istifasını sunduğu bildirildi. Vezni, Lübnan'ın mali krizden çıkışı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen müzakerelerde kilit rol oynuyordu.

Enformasyon ve Çevre bakanları da Beyrut Limanındaki patlama ile ilgili olarak Pazar günü istifa etmişti. Hükümetin patlamayla ilgili tutumunu protesto için en az dokuz milletvekili de istifa sinyali vermişti. Kabinedeki yirmi bakanın üçte birinin istifası durumunda hükümet düşmüş oluyor.

Lübnan'da hükümet, İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah'ın desteğiyle Ocak ayında işbaşı yapmıştı.

Beyrut Limanında 4 Ağustos'ta 2 bin tonu aşkın amonyum nitratın bulunduğu depoda meydana gelen patlamada Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 158 kişi yaşamını yitirmiş, 6 bin kişi yaralanmıştı. Kayıp 20 kişiden hala haber alınamıyor. Şiddetli patlama Kıbrıs'tan hissedilmiş, başkentin büyük bölümü tahrip olmuştu.

Beyrut limanındaki patlamanın ardından hükümeti protesto için gösteriler düzenlenmişti

Beyrut limanındaki patlamanın ardından hükümeti protesto için gösteriler düzenlenmişti

Patlama sonrasında hükümete karşı başlayan protesto gösterilerinde mezhepsel çıkarlar ve hanedanların şekillendirdiği siyasi sistemin değişmesi talepleri yankılanıyor. Tehlikeli bir kimyasal  madde olan amonyum nitratın bu kadar büyük miktarlarda yıllardır limandaki depoda güvenliksiz bir şekilde nasıl saklandığı sorusu henüz yanıt bulabilmiş değil. Üst düzey hükümet yetkilileri bu konuda hızlı ve kapsamlı bir inceleme başlatma taahhüdünde bulunmasına rağmen, protestocuların olayın yurt dışından bağımsız uzmanlarca incelenmesi talebini yanıtsız bıraktı.

Başbakan Hassan Diyab, Cumartesi akşamı televizyondan yaptığı konuşmada erken seçim mesajı vermiş, ancak bu açıklama göstericileri tatmin etmemişti. Ülke Ekim ayında da yolsuzluk, israf ve kötü yönetim kaynaklı ekonomik krizi protesto gösterilerine sahne olmuştu.

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Lübnan'a acil yardım çağrısı

AFP,rtr/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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AB Lübnan'a yardımı 63 milyon euro artırdı

AB, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama ile sarsılan Lübnan'a 63 milyon euro daha destek vereceğini duyurdu. AB Komisyonu, daha önce sözü verilen 33 milyona ilave 63 milyon euro daha yardım ayrıldığını açıkladı.  

Lübnan'da öfke büyüyor

Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta meydana gelen protestolarda bir polis öldü, en az 200 kişi yaralandı. Öte yandan Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, halktan özür dileyerek görevinden istifa etti.  

Türkiye Beyrut Limanı'nın yeniden inşası için yardıma hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin patlama nedeniyle tahrip olan Beyrut limanının yeniden inşası konusunda "sonuna kadar hazır" olduğunu söyledi.  

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