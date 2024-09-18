Lübnan'da bu kez telsizler patladı: Dokuz ölü

Lübnan'da dün meydana gelen patlamaların bir benzeri de bugün yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı telsizlerin patlaması sonucu en az dokuz kişinin öldüğünü duyurdu.

Lübnan'da dün 12 kişinin öldüğü 2 bin 800 kişinin de yaralandığı çağrı cihazı patlamalarının ardından bugün de bazı telsizlerin patladığı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir görgü tanığı, "Dün duyduğumuz seslerin aynısını duyuyoruz" dedi.

Telsiz cihazlarının patladığını teyit eden bir Hizbullah kaynağı, bazı patlamaların cihazlar otomobil içinde veya motosiklet üzerinde taşındığı sırada yaşandığını aktardı. Patlamalardan biri dünkü saldırıda ölen üç Hizbullah üyesi ve bir çocuk için yapılan cenaze töreni sırasında meydana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı bugünkü yeni patlamalarda can kaybının dokuza yükseldiğini, en az 300 kişinin de yaralandığını bildirdi. Reuters haber ajansı yüzlerce kişinin elleri ve karın bölgelerinden yaralandığını aktardı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun bölgedeki muhabiri Beyrut'taki hastaneler önünde yoğun ambulans trafiği yaşandığını söyledi.

BMGK çağrı cihazlarını görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Cuma günkü oturumda Lübnan'daki patlamaları görüşeceği duyuruldu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk dünkü saldırılar üzerine yaptığı açıklamada, "İster sivil, ister silahlı grupların üyeleri olsun; cihazların kimin elinde olduğunu, bulundukları yeri ve çevresindekileri bilmeden binlerce kişinin eş zamanlı olarak hedef alınması uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı.

dpa,Reuters,AP / MUK,ET

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