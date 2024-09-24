Lübnan'da İsrail saldırısının bilançosu: 492 ölü

Haftaya İsrail'in yoğun hava saldırısıyla başlayan Lübnan'da dünkü bombardımanın bilançosu açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre Pazartesi günkü saldırılarda 58'i kadın, 35'i çocuk 492 kişi hayatını kaybetti. Bombardımanda bin 645 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Pazartesi günü Hizbullah'a ait bin 600 hedefin vurulduğunu söyledi.

Saldırılar sebebiyle binlerce Lübnanlı ise güneyden daha kuzeydeki başkent Beyrut'a doğru araçlarıyla yola çıktı. Yollarda trafik durma noktasına geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda sağlık tesisleri ve ambulansların da hedef alındığını söyledi. Ülkenin büyük bölümünde okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilirken yerlerinden olanların daha kuzeydeki boş binalara yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Saldırılar güneyden kuzeye kaçışı tetikledi, trafik durma noktasına geldi Fotoğraf: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Netanyahu'dan Lübnanlılara çağrı: Gidin

Başbakan Benyamin Netanyahu ise bunun daha "başlangıç" olduğunu ima ederek sınır bölgesinde yaşayanlara evlerini terk etmeleri uyarısında bulundu.

Netanyahu, Lübnanlı sivillere hitaben "Bu uyarıyı ciddiye alın. Lütfen şimdi zarar görmeden gidin. Operasyonumuz tamamlandığında evlerinize güvenle dönebileceksiniz" dedi.

Netanyahu, Gazze savaşının başında da Filistinli sivillere daha güneye gitmelerini tavsiye etmiş, çatışmalar bittiğinde evlerine dönebilecekleri sözünü vermişti.

İsrail ordusu: Gerekirse kara harekâtına hazırız

Açıklamasında Hizbullah'ı İsrail sınırından uzaklaştırmak için "gereken her şeyi" yapacaklarını söyleyen İsrail ordusunun sözcüsü Hagari de İsrail'in gerekirse bir kara harekâtına hazır olduğunu ifade etti.

Hagari, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınıyla tetiklenen savaşın başından bu yana Hizbullah'ın İsrail'e 9 bin roket attığını söyledi.

İsrail, Hizbullah'ın elinde çeşitli tiplerde 150 bin roket ve füze olduğunu değerlendiriyor.

İsrail saldırılarında çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Hassan Ammar/AP/picture alliance

Dışişleri: Kayıtsız destek kan dökülmesine yardım ediyor

Saldırılara ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada krizin "hızlı ve diplomasi yoluyla çözülmesi herkesin çıkarına" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında "İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan kısa yazılı açıklamada "Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır" denildi.

Çin'den de Lübnan'a destek geldi. Dışişleri Bakanı Vang Yi, New York'ta Lübnanlı mevkidaşı ile görüşmesi sırasında "İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını" kınadı, Lübnan'a desteğini ifade etti. Bakan Vang, "Bölgedeki gelişmeleri, özellikle de iletişim cihazlarında yaşanan patlamaları yakından izliyoruz. Sivillere yönelik saldırıların karşısındayız" dedi.

Geçen hafta çağrı cihazı ve telsizlerin uzaktan eş zamanlı patlatılması sonucu 39 kişi ölmüş, 3 binden fazlası da yaralanmıştı.

AP / MUK,HS

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