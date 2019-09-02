Lübnan'da Hariri hükümeti gösterileri yatıştırmanın yolunu arıyor

Lübnan’da geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan gösterilerin devam etmesi üzerine hükümet göstericileri yatıştırmanın yollarını arıyor.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısında ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve gösterileri yatıştırmak için, içinde bakanların maaşlarının yarı yarıya azaltılmasının da yer aldığı bir reform paketinin onaylanması bekleniyor.

Cuma günü Lübnan Başbakanı Saad Hariri, koalisyon ortaklarına ekonomik reformları desteklemek için 72 saat süre vermişti. Reuters haber ajansı, Pazar gecesi koalisyon ortaklarının ekonomik reformlar konusunda bir anlaşmaya vardığını bildirdi.

Reform paketi tüm politikacıların maaşlarının yarı yarıya düşürülmesinin yanı sıra, devlet kurumlarına ve memurlara sağlanan ayrıcalıkların azaltılmasını öngörüyor. Reform paketinde ayrıca, Merkez Bankası ve özel bankalardan alınacak 3 milyar 3 milyon dolarlık ek vergiyle, 2020 bütçesinde ‘sıfıra yakın açık' verilmesi hedefleniyor.

Lübnan hükümeti ayrıca telekomünikasyon sektörünü özelleştirmeyi ve Lübnan ekonomisinin üzerindeki en büyük yüklerden biri olarak görülen elektrik sektörünü revize etmeyi hedefliyor.

Lübnan’da bankalar kapalı, işçi sendikası grevde

Beyrut yönetimi yaşanan krizle ilgili olarak geniş çaplı bir reform paketi üzerinde çalışırken, ülkedeki sokak gösterileri de hız kesmiş değil.

Pazartesi günü ülkedeki bankaların, iş yerlerinin ve okulların kapalı olduğu, en büyük işçi sendikasının da greve gittiği bildirildi. Tasarruf önlemlerine karşı çıkan göstericiler, Pazartesi günü de sokaklarda olacaklarını açıkladı. Başkent Beyrut'taki ana yollar lastik yakan göstericiler tarafından kapatıldı.

Pazar günü, gösterilerin dördüncü gününde, yüzbinlerce kişi sokağa çıkarak hayat pahalılığı, yüksek vergiler ve yolsuzlukları protesto etti. Başkent Beyrut'ta bir araya gelen yüzbinlerce gösterici Lübnan bayrakları taşıyarak, "Halk rejimin devrilmesini istiyor” şeklinde sloganlar attı.

Lübnan'da yönetici elite karşı yıllar sonra ilk kez bu boyutta düzenlenen sokak gösterileri, hükümetin Whatsapp ve diğer mesajlaşma servislerinden yapılan aramalara günlük 20 cent vergi getirilmesine tepki olarak başlamıştı. Hükümet gösterilerin ardından vergi kararını geri çekse de, gösteriler daha geniş çaplı reform talebiyle büyüdü.

Farklı dini hatlardan göstericiler bir araya geldi

Gösteriler, ülkedeki siyasi sistemi belirleyen mezhepsel ve dini hatlardan birçok insanı bir araya getirdi. Hristiyanlar, Sünni Müslümanlar, Şii Müslümanlar ve Dürzüler gösterilere katılan gruplar arasında yer aldı. Gözlemciler, mezhepsel ayrılıklar üzerine kurulu siyasi sistemde farklı dini hatlardan göstericilerin siyasi liderlerine karşı bir araya gelmiş olmasını gösterilerin en çarpıcı noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Gösterilerin üçüncü gününde hükümet ortaklarından Hristiyan Lübnan Güçleri partisinin lideri Samir Geagea, kabinede bulunan dört bakanlarının istifa edeceğini açıklayarak Başbakan Saad Hariri'nin istifa etmesini ve yeni bir hükümetin kurulmasını istemişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise hükümet değişiminin ülkedeki durumu daha da kötüleştireceğini savunmuştu.

Kamu borcu oranının, gayrısafi yurtiçi hasıladan yüzde 150 fazla olduğu ülkede hükümet ekonomik reformları uygulayarak, uluslararası kurumlardan gelecek 11 milyar dolarlık yardım paketini güvence altına almak istiyor.

DW, Reuters, dpa/BK, JD

© Deutsche Welle Türkçe