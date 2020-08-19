 Lübnan′da hükümet kuramayan Başbakan Edib istifa etti | DÜNYA | DW | 26.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Lübnan'da hükümet kuramayan Başbakan Edib istifa etti

Lübnan'da hükümet kurması için başbakanlığa atanan Mustafa Edib, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Başbakanlık görevinden ayrılan Mustafa Edib

Başbakanlık görevinden ayrılan Mustafa Edib

Lübnan'da geçen ağustos ayındaki Beyrut patlamasının ardından yeni bir hükümet kurması için görevlendirilen Mustafa Edib, başbakanlıktan istifa etti.

Edib, başbakanlık görevine getirilmesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmiş olmasına karşın hükümet kuramamıştı.

Edib, televizyonda yayınlanan açıklamasında, "hükümet kurma görevini sürdürmeme kararının mazur görülmesini" isteyerek istifasını açıkladı.

Devlete bağlı Ulusal Haber Ajansı, Edib'in bu açıklamayı Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığını duyurdu.

Teknotrat hükümeti kurmaya çalıştı

Edib, Beyrut limanındaki patlamanın ardından başbakanlık görevini bırakan Hassan Diyab'ın yerine 31 Ağustos'ta geçmişti.

Lübnan'ın eski Berlin Büyükelçisi Edib, ülkedeki siyasi açmazı bir teknotrat hükümeti kurarak aşmaya çalışıyordu.

Ancak kabineye hangi isimlerin alınacağı konusunda bir mutabakat sağlayamadığı için çabalara boşa çıktı. Özellikle de 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşayan ülkeyi düzlüğe çıkarması beklenen programın belirlenmesinde önemli bir rol üstlenecek olan maliye bakanlığına kimin getirileceği konusunda görüş birliği sağlanamaması, hükümet kurma sürecine sekte vuran faktörlerin başında geldi.

DW,rtr,dpa,AFP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Edib başbakan oluyor

Kriz yorgunu Lübnan’ın yeni başbakanı, 2013 yılından bu yana ülkenin Almanya Büyükelçiliği görevini sürdüren ve siyasi deneyimi olmayan hukukçu ve siyaset bilimci Mustafa Edib olacak.  

Lübnan yaralarını sarmaya çalışıyor

Beyrut halkı, siviller, gönüllüler ve uluslararası yardım kuruluşları patlamanın izlerini silmeye, yol açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Devletin yeniden inşa çalışmalarındaki rolü ise yok denecek kadar az.   

Hariri suikastı davasında Hizbullah'ı aklayan karar

Lübnan'ın eski başbakanlarından Hariri'ye düzenlenen suikastta altı yıllık dava sürecinde karar açıklandı. Uluslararası Mahkeme, suikastta Hizbullah ve Suriye bağlantısına dair delil olmadığına hükmetti.  

Lübnan'da hükümet istifa etti

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükümetin istifasını kabul etti ancak yeni kabine kurulana kadar görevde kalmasını istedi. Lübnan hükümeti, Beyrut patlaması nedeniyle artan tepkiler üzerine istifasını sunmuştu.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Lübnan'da halk hükümete tepkili  

Benzer içerik

Libanon Beirut Aufräumarbeiten

Lübnan yaralarını sarmaya çalışıyor 19.08.2020

Beyrut halkı, siviller, gönüllüler ve uluslararası yardım kuruluşları patlamanın izlerini silmeye, yol açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Devletin yeniden inşa çalışmalarındaki rolü ise yok denecek kadar az. 

Niederlande | UN Gerichtsurteil Libanon Rafik Hariri

Hariri suikastı davasında Hizbullah'ı aklayan karar 18.08.2020

Lübnan'ın eski başbakanlarından Hariri'ye düzenlenen suikastta altı yıllık dava sürecinde karar açıklandı. Uluslararası Mahkeme, suikastta Hizbullah ve Suriye bağlantısına dair delil olmadığına hükmetti.

Libanon Beirut | Außenminister Nassif Hitti im Gespräch mit der Presse

Lübnan Dışişleri Bakanı istifa etti 04.08.2020

Ağır bir ekonomik krizin içinde olan Lübnan'da Dışişleri Bakanı Nasif Hitti görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hitti, görevinden ayrılırken hükümete ağır eleştirilerde bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye Avrupalı Türklerin mali bilgilerini paylaşacak mı?

Küresel ölçekteki vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi hedefleyen sözleşme çerçevesinde Türkiye otomatik finansal bilgi paylaşımına başlıyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika ile de bilgi paylaşımı olacak mı?  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  