Lübnan'da hükümet kuramayan Başbakan Edib istifa etti

Lübnan'da geçen ağustos ayındaki Beyrut patlamasının ardından yeni bir hükümet kurması için görevlendirilen Mustafa Edib, başbakanlıktan istifa etti.

Edib, başbakanlık görevine getirilmesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmiş olmasına karşın hükümet kuramamıştı.

Edib, televizyonda yayınlanan açıklamasında, "hükümet kurma görevini sürdürmeme kararının mazur görülmesini" isteyerek istifasını açıkladı.

Devlete bağlı Ulusal Haber Ajansı, Edib'in bu açıklamayı Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığını duyurdu.

Teknotrat hükümeti kurmaya çalıştı

Edib, Beyrut limanındaki patlamanın ardından başbakanlık görevini bırakan Hassan Diyab'ın yerine 31 Ağustos'ta geçmişti.

Lübnan'ın eski Berlin Büyükelçisi Edib, ülkedeki siyasi açmazı bir teknotrat hükümeti kurarak aşmaya çalışıyordu.

Ancak kabineye hangi isimlerin alınacağı konusunda bir mutabakat sağlayamadığı için çabalara boşa çıktı. Özellikle de 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşayan ülkeyi düzlüğe çıkarması beklenen programın belirlenmesinde önemli bir rol üstlenecek olan maliye bakanlığına kimin getirileceği konusunda görüş birliği sağlanamaması, hükümet kurma sürecine sekte vuran faktörlerin başında geldi.

DW,rtr,dpa,AFP/CÖ,EC

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