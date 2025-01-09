Lübnan'da Genelkurmay Başkanı Avn Cumhurbaşkanlığına seçildi

Lübnan'da siyasi kriz nedeniyle iki yıldır boşta bulunan Cumhurbaşkanlığı görevine Genelkurmay Başkanı Avn seçildi. Meclisteki seçim Batı dünyası ve İsrail'de memnuniyetle karşılandı.

Lübnan'da iki yılı aşkın süredir boşta bulunan Cumhurbaşkanlığı görevine Genelkurmay Başkanı Joseph Avn seçildi.

Avn'ın seçilmesi, mecliste yeni cumhurbaşkanı için yapılan 13'üncü oylamada gerçekleşti. Oylamanın ilk turunda 128 sandalyeli meclisten 71 oy alan Avn, gerekli üçte ikilik çoğunluğu elde edemedi. Yapılan ikinci oylamada Avn 99 oy alarak cumhurbaşkanlığına seçildi.

Hizbullah daha önce, Suriye'de devrilen Beşar Esad ile yakın bağları olan Süleyman Franjiye'yi desteklemiş, ancak Franjiye dün yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini ve Avn'a destek verdiğini bildirmişti.

Görev süresi 2022 yılı Ekim ayında dolan önceki Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir akrabalığı bulunmayan Joseph Avn, ABD ve Suudi Arabistan'ın tercih ettiği aday olarak görülüyordu.

İsrail ve Hizbullah arasında 14 ay süren çatışmaların ardından Kasım ayı sonunda 60 günlük bir ateşkese imza atılmıştı. İki yılı aşkın siyasi krizin ardından Cumhurbaşkanının seçilmesi, Lübnan'ın yeniden imar için uluslararası destek aradığı bir döneme denk geldi.

Joseph Avn, mecliste yapılan oylamanın ikinci turunda 128 milletvekilinden 99'unun oyunu alarak üçte ikilik çoğunluğu yakaladı. Fotoğraf: Hussein Malla/AP/picture alliance

Yeni Cumhurbaşkanı'ndan reform ve yeniden imar sözü

Yeni Cumhurbaşkanı Avn, mecliste yaptığı konuşmada, ülkede yargı sisteminde reform, yolsuzlukla mücadele ve "silah taşımanın devlet tekeline alınması" vaatlerinde bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı, ülke sınırlarının daha güçlü bir şekilde kontrol edilmesi için güvenlik güçlerinin harekete geçirileceğini, tüm Lübnan topraklarında İsrail işgalini sona erdirmek üzere stratejik bir savunma politikası geliştirileceğini söyledi. İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen halen Lübnan'ın güneyindeki onlarca köyde asker bulunduruyor.

Joseph Avn konuşmasında ayrıca İsrail ordusunun ülkenin güney ve doğu bölgeleriyle Beyrut'un güney mahallelerinde yol açtığı tahribatı gidererek yeniden imar çalışması başlatacağını kaydetti.

Lübnan'ın güç paylaşımına dayalı siyasi sisteminde Cumhurbaşkanı sınırlı güce sahip. Ülkede cumhurbaşkanı Maruni Hristiyanlar, başbakan Sünniler ve meclis başkanı Şiiler arasından seçiliyor. Başbakan ve kabineyi atama ya da görevden alma yetkisi ise sadece Cumhurbaşkanı'na ait. Lübnan'da son iki yıldır görevde olan geçici hükümet, bir cumhurbaşkanı tarafından atanmadığı için siyasi açıdan zayıf konumdaydı.

2017 yılı Mart ayında Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan 60 yaşındaki Avn'ın 2024 yılı Ocak ayında emekliye ayrılması gerekiyordu. Ancak görev süresi, Hizbullah ile İsrail arasında patlak veren çatışmalar nedeniyle iki kez uzatıldı.

AB, İsrail ve İran'dan kutlama mesajı

Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi uluslararası toplumda memnuniyetle karşılandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından Fransızca yaptığı paylaşımda Avn'ın seçilmesini Lübnan için bir "umut" olarak nitelendirdi. Von der Leyen, "İstikrar ve reformların yolu açıldı. Avrupa bu rotayı desteklemektedir" mesajını paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Avn'ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ülkede reformlar için bir fırsat olduğuna vurgu yaparak "Bu seçim, reformun ve Lübnan'ın egemenlik ve refahının yeniden tesis edilmesinin önünü açacaktır" dedi.

İsrail'den de Lübnan'daki seçimlerle ilgili açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avn'ı seçimden dolayı tebrik ederek "Bu seçimin Lübnan ve halkı için istikrar, daha iyi bir gelecek ve daha iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulunmasını umuyorum" dedi.

İran'dan da Avn'a kutlama mesajı geldi. İran'ın Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda iki ülkenin ortak çıkarlarının geliştirilmesi umudu dile getirildi. Avn'ın cumhurbaşkanlığına seçilmesi, İran destekli Hizbullah ve Tahran yönetiminin ülkedeki etkisinin zayıfladığı şeklinde değerlendiriliyor.

AP,dpa/BK,TY

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