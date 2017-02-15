Lübnan'da çatışmaların ardından ulusal yas

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün altı kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı çatışma sonrası bugün için ülkede ulusal yas ilan edildi.

İran destekli Şii Hizbullah ve Emel hareketleri, geçen yıl Ağustos ayında Beyrut limanında gerçekleşen patlamaylailgili soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar'ı protesto için Perşembe günü sokağa çıkmış ve üzerlerine keskin nişancılar tarafından ateş açılması üzerine çatışmalar yaşanmıştı.

Olay yerinin bitişiğindeki Hristiyan mahallesinde çatılardan göstericilerin üzerine ateş açıldığı, bunun üzerine Hizbullah ve Emel tarafından çok sayıda silahlı kişinin olay yerine akın ederek Kalaşnikof ve bazukalarla saldırıya karşılık verdiği bildiriliyor. Bölgeye tanklar göndererek abluka altına alan Lübnan ordusu, olaylarla ilgili iki taraftan biri Suriyeli toplam 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Avn: Bu sayfayı kapatmıştık

Adalet Sarayı yakınında saatler süren çatışmalar 1975-1990 yılları arasında yaşanan kanlı iç savaşın anılarını canlandırdı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, televizyondan halka seslenerek halkı itidale çağırdı, "Tarihimizin en karanlık sayfasını kapatıp geride bırakmak konusunda hepimiz mutabık kalmıştık. Silahların diline geri dönülmesi kabul edilemez" dedi. Kendisi Hristiyan olan ama Hizbullah'ın müttefiki olarak bilinen Avn, Cuma günü için ulusal yas ilan etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn

Hizbullah ve Emel, olaydan Hristyan Lübnan Güçleri Partisini sorumlu tutarken parti bu suçlamayı reddetti.

Emel hareketi, ölenlerden üçünün kendi üyesi olduğunu belirtirken Lübnan Hizbullahı kendi mensubu iki erkek ve bir kadının cenazesinin Cuma günü defnedileceğini açıkladı.

Beyrut Limanı'nda geçen yıl Ağustos ayında yaşanan ve 200 kişinin ölümüne yol açan patlama ile ilgili yürütülen soruşturma ülkeyi ikiye bölmüştü. Hizbullah ve Emel hareketleri, soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen yargıç Tarık Bitar'ın Hizbullah'a yakın kişilerin ifadesini almak istemesi üzerine bunun siyasi bir adım olduğu suçlamasıyla Bitar'ın istifasını talep etmişti.

ABD ve Fransa'dan "yargı bağımsızlığı" vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Temsilcisi Joanna Wronecka tüm tarafları "Halkın yararı için yargı bağımsızlığını desteklemeye" çağırırken, Fransa da yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışabilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da benzer bir mesaj vererek, "Yargıçların şiddetten, tehditlerden, Hizbullahınkiler dahil olmak üzere gözdağından uzak çalışabilmeleri gerekir" dedi. Hizbullah, ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

AFP / BK,ET

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