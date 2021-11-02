 Lübnan sedir ormanlarına yeniden kavuşur mu? | DÜNYA | DW | 17.02.2022

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DÜNYA

Lübnan sedir ormanlarına yeniden kavuşur mu?

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin bereketli platosu bir zamanlar sedir ormanları ile ünlüydü. Orman yangınları, yeni yerleşimler ve kontrolsüz ağaç kesimi nedeniyle bu ormanlardan geriye pek bir şey kalmadı. Ekonomik krizin hakim olduğu ülkede doğayı korumak için ise ne zaman ne de para var. Ama bir sivil toplum örgütü "Lübnan için Ağaçlar" projesi ile bu durumu değiştirmek istiyor.

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