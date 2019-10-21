 Lübnan Başbakanı Hariri istifa ediyor | DÜNYA | DW | 29.10.2019

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DÜNYA

Lübnan Başbakanı Hariri istifa ediyor

Lübnan'da hükümet karşıtı gösterilerin hedefinde olan Başbakan Saad Hariri istifa edeceğini açıkladı.

Lübnan Başbakanı Hariri istifa kararını televizyondan duyurdu

Lübnan Başbakanı Hariri istifa kararını televizyondan duyurdu

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 13 gündür süren hükümet karşıtı gösterilerin önüne geçemeyince istifa edeceğini açıkladı. Başbakan, kendisiyle birlikte tüm bakanların da görevlerinden ayrılacağını duyurdu.

İstifa kararını başkent Beyrut'ta televizyondan duyuran Hariri, istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunacağını belirtti.

Lübnan'da halk, hükümetin internet erişimine vergi getirmek istemesi ve haberleşme uygulaması WhatsApp'tan vergi alınacağını açıklaması üzerine 17 Ekim'den bu yana hükümeti protesto ediyor. Göstericiler hükümeti ekonomik kriz, yolsuzluk ve toplumsal bölünmenin önüne geçememekle suçluyor.

Hariri, televizyonda yaptığı açıklamada hükümet karşıtı gösterileri durdurabilmek için istişarelerde bulunduklarını ancak ekonomik krizi çözmede başarılı olamadıklarını belirterek, "çıkmaz yola girdiklerini" kaydetti. Lübnan Başbakanı 21 Ekim'de yeni bir ekonomik reform paketini Bakanlar Kurulu'nun onayından geçirmişti.

Göstericiler 13 gündür sokakta

Göstericiler 13 gündür sokakta

Buna göre 2020 yılında yeni vergiler uygulanmayacak, bakan, eski bakan ve milletvekili aylıkları yarı yarıya düşürülecekti. Bazı bakanlıklar kapatılacak, bazı devlet daireleri ise birleştirilerek küçültülecekti. Ancak halk reform paketine rağmen gösterilerine son vermiyor. Göstericiler hükümetin derhal geri çekilmesini ve ülkeyi erken seçime götürecek geçiş hükümetinin kurulmasını talep ediyor.

Hariri 2017 yılında da istifa ettiğini duyurmuş, ancak 17 gün sonra istifasını geri çekmişti.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Lübnan uzun bir süredir ekonomik krizde. Ülke 86 milyar dolarla dünyanın en borçlu ülkesi olarak biliniyor.

DW,dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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