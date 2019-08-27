 Lübnan′ın füze saldırısına İsrail′den yanıt | DÜNYA | DW | 01.09.2019

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DÜNYA

Lübnan'ın füze saldırısına İsrail'den yanıt

Hizbullah İsrail’in kuzeyindeki askeri bir hedefi tanksavar füzesi ile vurdu. İsrail saldırıya yanıt olarak Güney Lübnan'daki bazı hedeflere saldırı düzenledi.

İsrail-Lübnan sınırındaki İsrail askerleri

İsrail-Lübnan sınırındaki İsrail askerleri

İsrail ordusu Lübnan'dan "İsrail'in kuzeyindeki bir üsse ve askeri araçlara çok sayıda tanksavar füzesi atıldığını" açıkladı. Bazı atışların isabet ettiği belirtilen açıklamada İsrail ordusunun Güney Lübnan'da "ateş edilen kaynaklara ve hedeflere ateşle karşılık verdiği" belirtildi.

Avivim köyündeki hedeflere isabet eden füzenin ölüm ya da yaralanmaya yol açıp açmadığı ise belirtilmedi. Lübnan sınırına dört kilometre uzaklıktaki alan içinde yaşan İsrail vatandaşlarına evlerinde kalma ve sığınakları hazır tutma çağrısı yapıldı.

Hizbullah ise konuyla ilgili açıklamasında Hizbullah savaşçılarının "Avivim kışlasına doğru gitmekte olan bir askeri aracı tahrip ettiğini ve araç içindekileri öldürdüğünü ya da yaraladığını" duyurdu. Örgüte ait El Menar televizyonunda da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Marun el Ras köyünü vurduğu belirtildi.

İsrail tarafından 25 Ağustos'ta vurulduğu iddia edilen Hizbullah'a ait medya merkezi

İsrail tarafından 25 Ağustos'ta vurulduğu iddia edilen Hizbullah'a ait medya merkezi

Nasrallah saldırının sinyalini vermişti

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Cumartesi günü yaptığı açıklamada geçen hafta Beyrut'ta insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuş, Aşure Günü sebebiyle televizyonda yayınlanan açıklamasında da bir tepki vermeyi kararlaştırdıklarını ve İsrail'in saldırısının bedelini ödeyeceğini söylemişti. Nasrallah söz konusu açıklamasında, "bedeli ne olursa olsun" misillemede bulunacaklarını ifade etmişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim geçen pazar gününden beri tırmanıyor. Lübnan ordusunun verdiği bilgilere göre 25 Ağustos Pazar günü iki insansız hava aracı (İHA) Lübnan hava sahasına giriş yaptı. İHA'lardan biri düşerken diğeri infilak ederek Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'a ait medya merkezine zarar verdi.

Bitmeyen İsrail-Hizbullah gerginliği

İsrail bu olaydan birkaç saat önce de Suriye'deki bazı hedefleri vurmuş ve Hizbullah'ın açıklamasına göre saldırıda 2 Hizbullah milisi hayatını kaybetmişti. Suriye'deki saldırının sorumluluğunu kabul eden İsrail bu saldırının İran'ın bir İHA saldırısını engellemek için yapıldığını ileri sürüyor. İsrail Beyrut'taki İHA saldırısının sorumluluğunu ise kabul etmiyor.

Hizbullah ile İsrail daha önce de birçok kez savaştı. 2006 yılındaki 33 günlük savaşta Lübnan tarafında bin 200, İsrail tarafında ise 160 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu Suriye'de düzenli olarak İran mevzilerini ve Hizbullah'ın silah konvoylarını hedef alan saldırılar düzenliyor. İran'ın Suriye'de etkinlik kazanmasından endişe duyan İsrail düzenlediği füze saldırılarını kendini savunma hakkıyla gerekçelendiriyor.

AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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