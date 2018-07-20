 Lübeck′te belediye otobüsünde saldırı | ALMANYA | DW | 20.07.2018

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ALMANYA

Lübeck'te belediye otobüsünde saldırı

Almanya’nın Lübeck kentinde bir şahıs elindeki kesici aletle belediye otobüsündeki yolculara saldırdı. Olayda can kaybı yaşanmazken en az 9 kişi yaralandı.

Gewalttat in Linienbus in Lübeck (picture-alliance/dpa/TNN)

Lübeck kentinin Kücknitz ilçesindeki bir belediye otobüsünde yolculara kesici aletle saldırı düzenlendi. Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Hans-Joachim Grote olayda en az 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübeck Savcılığı'nın açıklamasına göre yolcular tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı. Schleswig-Holstein Polisi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahsın 34 yaşında Alman vatandaşı olduğunu duyurdu. Açıklamada "şahsın siyasi olarak radikal olduğu" ve saldırının bir terör saldırısı olduğu yönünde işaretler bulunmadığı ifade edildi.

Messerattacke in Lübecker Linienbus (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

Lübecker Nachrichten gazetesinin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre ağzına kadar dolu olan ve Travemünde yönüne gitmekte olan otobüste saldırgan, önce sırt çantasını yere attı. Ardından elindeki mutfak bıçağıyla otobüsteki yolculara saldırmaya başladı. Şoförün soğukkanlı bir biçimde otobüsü durdurup kapıları açması üzerine yolcular otobüsten çığlık atarak uzaklaştı.

Alman polisi dpa'ya yaptığı açıklamada saldırının kesici aletle yapıldığını doğrularken "Bunun bir bıçak olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz" dedi. Polis şahsın sırt çantasında patlayıcı madde bulunmadığını ancak yanmayı kolaylaştırıcı madde bulunduğunu ve saldırganın otobüsün içinde bu maddeyi yaktığını açıkladı.

Gewalttat in Linienbus in Lübeck (picturealliance/dpa/TNN)

dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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