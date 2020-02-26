 Kuzey Ren Vestfalya′da koronavirüs vakaları artıyor | ALMANYA | DW | 27.02.2020

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ALMANYA

Kuzey Ren Vestfalya'da koronavirüs vakaları artıyor

Almanya’nın Heinsberg kasabasında koronavirüse yakalananların sayısı 20'ye yükseldi. Heinsberg'de bir karnaval kutlamasına katılan 300 kişi koronavirüs bulaşmış olabileceği şüphesiyle aranıyor.

Heinsberg'de koronavirüs tespit edilen çift Düsseldorf Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Heinsberg'de koronavirüs tespit edilen çift Düsseldorf Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heinsberg kasabasında koronavirüse yakalananların sayısı 20'ye yükseldi. Heinsberg yerel yönetimi ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Sağlık Bakanlığı Perşembe akşamı COVID-19 vakalarının sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu. Heinsberg'de virüs ilk kez evli bir çiftte tespit edilmiş ve çift Düsseldorf Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Çarşamba günü bu çiftle teması olan üç kişide daha virüs tespit edildiği öğrenildi. Yetkililer bunun üzerine 15 Şubat tarihinde çiftin Heinsberg'de katıldığı karnaval kutlamasına katılan herkesin derhal kendileriyle irtibat kurmasını istedi.

Kapalı mekanda yapılan kutlamaya yaklaşık 300 kişinin katıldığı belirtiliyor. Salonda bulunanların aileleri ile birlikte 14 gün boyunca evde karantina altına alınması gerekiyor. Yetkililer bu kişilerden kendi başlarına doktora ya da hastaneye gitmemelerini ve kendileriyle irtibata geçmelerini istedi.

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"Koronavirüs tüm dünyaya yayılacak ama..."

Vakalar artıyor

Mönchengladbach kentinde de hastanede görevli bir doktorda yeni koronavirüs tespit edildi. Doktorun da Heinsberg'de ikamet ettiği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı sözkonusu doktorun Heinsberg'deki sayılan yeni üç vaka arasında olup olmadığını henüz teyit tmedi.

Ülkenin güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde de dört kişide koronavirüs tespit edildi. Rheinland-Pfalz eyaletinde de 41 yaşındaki bir havacı asker virüse yakalandı. Asker Koblenz kentindeki Federal Ordu Merkez Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındı. Ordudan yapılan açıklamada grip benzeri belirtiler taşıyan askerin "iyi durumda olduğu" belirtildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn Almanya'nın "bir koronavirüs salgınının başında olduğunu" söyledi. Spahn seyahat kısıtlamaları ya da büyük etkinliklerin yasaklanması gibi uygulamaların ise henüz gerekli olmadığını ifade etti.

AFP, dpa / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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