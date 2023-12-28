Sakarya'da otoyol kazası: 10 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Dağdibi mevkisinde sabaha karşı meydana gelen zincirleme trafik kazasında en az 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

DHA'nın aktardığına göre yoğun sisin oluştuğu yolda, ilk olarak sol şeritte yavaşlayan kamyonete arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle dururken, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 2 tırın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Kazada ölenlerin arasında, otobüsten yola inen yolcuların da bulunduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Araçlarda sıkışan yaralılar yoğun çabalar sonucu çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Kazaya karışan 7 araç yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin de temizlik çalışmasını tamamlamasıyla, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü, 6 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan 6 sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Kazazedeler olayı anlattı

Kazadan yara almadan kurtulan veya hafif yaralı yolcular ise farklı otobüslerle İstanbul'a ulaştı. Görgü tanıklarından Hasan Horasan, "Çok sis vardı. 2-3 metre görüntü yoktu. O kadar sisliydi. Yolun kenarında insanlar öyle yatıyordu, sağ tarafında da 15-20 kişiye yakın yatıyordu" dedi.

Kazazede Esme Tosun, "Bir ses duyduk, bir anda oldu. Sağ tarafımı vurdum. Boynum ağrıyor. Çok sis vardı. Biri geldi bize vurdu. Bizim otobüs de duramadı, bariyerlere çarptı" diye konuştu.

Kazazede Senem Yüker ise "Nasıl oldu göremedik, her yer sisliydi. Cam birden bire patladı, gözüme geldi. Ortalık biran da karıştı, ne olduğun anlayamadım. Hemen indik aşağıya" dedi.

DHA/GY,EC

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