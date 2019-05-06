Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Sosyal Demokrat aday kazandı

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı Stevo Pendarovski kazandı. Pendarovski oyların yüzde 51,66'sını aldı. Ana muhalefetteki VMRO-DPMNE öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Gordana Silyanovska Davkova'nın oyları ise yüzde 44,73'te kaldı. Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ikinci turuna katılım oranı ise yüzde 46,7 oldu. Seçimlerin geçerli sayılabilmesi için en az yüzde 40 katılım gerekiyordu.

Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Pendarovski seçim sonuçlarının belli olmasının ardından "Kimin için oy vermiş olurlarsa olsunlar ben herkesin Cumhurbaşkanı olacağım” şeklinde konuştu. Avrupa yanlısı Pendarovski, "Bugün hiç kimse ilerlemeye karşı çıkamaz. Avrupa için hazır olduğumuzu gösterdik” dedi.

Pendarovski, görevi Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'dan devralacak.

Ülkenin isminin değiştirilmesi protestolara yol açmıştı

Seçim kampanyalarına ülkenin adının Kuzey Makedonya olarak değiştirilmesine ilişkin tartışmalar damgasını vurmuştu. Makedonya'nın Ocak ayında "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adını almasıyla birlikte Yunanistan ve Makedonya arasında yıllardır süregelen isim ihtilafına son verilmiş oldu. Ülkenin adının değiştirilmesi ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinin de önü açılmış oldu. Ancak ülkede milliyetçi kesim isim değişikliğine karşı çıkıyor. Yeni Cumhurbaşkanı Pendarovski ise ülkenin isminin değiştirilmesine destek veren siyasetçiler arasında bulunuyor.

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı makamı sembolik açıdan önemi bulunuyor. Ancak seçimler, iktidardaki Sosyal Demokrat Başbakan Zoran Zaev açısından bir barometre niteliği taşıyordu. Ülkenin adının Kuzey Makedonya olarak değiştirilmesini sağlayan Zaev'in bu adımı iç siyasette tartışmalara yol açmıştı.

Türkiye'den açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da seçimlerin başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakanlığın açıklamasında "Türkiye, Kuzey Makedonya'nın siyasi birliği, istikrarı ve refahına büyük önem atfetmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun ülkenin barış ve istikrarını pekiştireceğine inanıyoruz” denildi.

rtr,dpa,DHA/DK,JD

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