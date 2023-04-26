  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Südkorea/USA Joe Biden undSouth Korea's Präsident Yoon Suk Yeol
Fotoğraf: Andrew Harnik/ASSOCIATED PRESS/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığı genişletme sözü

15 saat önce

Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Biden ile Güney Kore lideri Yoon, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılık politikasının eşi benzeri görülmemiş şekilde genişletilmesi ve güçlendirilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

https://p.dw.com/p/4QbJT

ABD'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Beyaz Saray'da bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yoon, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılık politikasını eşi benzeri görülmemiş şekilde genişletilmesi ve güçlendirilmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

Kuzey Kore ile barışın güç yoluyla geleceğini savunan Yoon, olası bir nükleer bir saldırının ABD nükleer silahlarının da da dahil olduğu bir karşılık bulacağını söyledi.

Yoon, "barışın karşı tarafın iyi niyetine dayalı sahte bir barışla değil, ezici bir gücün üstünlüğüyle sağlanabileceği" konusunda Biden ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Biden da, Yoon'un sözlerini teyit eder şekilde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ABD'ye ya da müttefiklerine nükleer bir saldırı düzenlemesi halinde Pyongyong rejiminin sonunun geleceği uyarısında bulundu.

İki lider arasındaki görüşmede Biden, Kuzey Kore ile herhangi bir çatışma durumunda Güney Kore'ye ABD'nin nükleer planlaması hakkında daha fazla bilgi verme sözü verdi. Görüşmede Güney Kore'nin kendi nükleer silah programını sürdürmeyeceğine dair taahhüdü de tekrar teyit edildi.

Ortak basın toplantısında Biden, Kuzey Kore'ye nükleer ve füze programları konusunda diplomatik müzakerelerde bulunma teklifini yineledi. Söz konusu teklife daha önce Kuzey Kore liderinden bir yanıt gelmemişti.

Reuters, AFP / GY, EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?
 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Südkorea | Nordkorea - Raketentests | Nachrichtensendung in Soul

Çin, Kuzey Kore'nin füze denemesinden ABD'yi sorumlu tuttu

Çin, Kuzey Kore'nin füze denemesinden ABD'yi sorumlu tuttu

Pekin, Kuzey Kore'nin bölgede gerilime neden olan son füze denemesinde ABD'nin Güney Kore ile yürüttüğü askeri tatbikatların olumsuz etkisi olduğunu savundu.
Politika13 Nisan 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"YSK'ya da AA'ya da güvenmiyorum"

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Akkuyu'da seçim öncesi açılış: "Tehlikeye kapı aralanıyor"

Akkuyu'da seçim öncesi açılış: "Tehlikeye kapı aralanıyor"

Doğa ve Çevre5 saat önce
2018 yılındaki seçimlerde Köln'de kurulan bir seçim sandığı

Dokuz soruda yurt dışında 14 Mayıs seçimleri

Dokuz soruda yurt dışında 14 Mayıs seçimleri

Politika5 saat önce

Pestisit alarmı

Pestisit alarmı

Sağlık18 saat önce03:11 dak.

Diyarbakır'da Galeria alışveriş merkezi neden çöktü?

Diyarbakır'da Galeria alışveriş merkezi neden çöktü?

Felaket18 saat önce05:16 dak.
Oy pusulasına uzanan bir el

11 soruda seçimlerde oy kullanma rehberi

11 soruda seçimlerde oy kullanma rehberi

Politika26 Nisan 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, 29 Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde

ABD Türkiye'deki seçim sürecini büyük bir dikkatle izliyor

ABD Türkiye'deki seçim sürecini büyük bir dikkatle izliyor

Politika26 Nisan 2023
Ana sayfaya dön