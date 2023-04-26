Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığı genişletme sözü

Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Biden ile Güney Kore lideri Yoon, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılık politikasının eşi benzeri görülmemiş şekilde genişletilmesi ve güçlendirilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

ABD'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Beyaz Saray'da bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yoon, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılık politikasını eşi benzeri görülmemiş şekilde genişletilmesi ve güçlendirilmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

Kuzey Kore ile barışın güç yoluyla geleceğini savunan Yoon, olası bir nükleer bir saldırının ABD nükleer silahlarının da da dahil olduğu bir karşılık bulacağını söyledi.

Yoon, "barışın karşı tarafın iyi niyetine dayalı sahte bir barışla değil, ezici bir gücün üstünlüğüyle sağlanabileceği" konusunda Biden ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Biden da, Yoon'un sözlerini teyit eder şekilde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ABD'ye ya da müttefiklerine nükleer bir saldırı düzenlemesi halinde Pyongyong rejiminin sonunun geleceği uyarısında bulundu.

İki lider arasındaki görüşmede Biden, Kuzey Kore ile herhangi bir çatışma durumunda Güney Kore'ye ABD'nin nükleer planlaması hakkında daha fazla bilgi verme sözü verdi. Görüşmede Güney Kore'nin kendi nükleer silah programını sürdürmeyeceğine dair taahhüdü de tekrar teyit edildi.

Ortak basın toplantısında Biden, Kuzey Kore'ye nükleer ve füze programları konusunda diplomatik müzakerelerde bulunma teklifini yineledi. Söz konusu teklife daha önce Kuzey Kore liderinden bir yanıt gelmemişti.

Reuters, AFP / GY, EC

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