Kuzey Kore'nin "sosyalist örnek kenti" törenle açıldı

Kuzey Kore'de yeni inşa edilen Samjiyon kentinin açılışı ülkenin lideri Kim Jong Un tarafından yapıldı. Resmi haber ajansı KCNA tarafından "Sosyalist ütopya” ve "modern uygarlığın timsali” olarak nitelendirilen kentin açılışını Kim Jong Un kırmızı kurdele keserek yaptı.

Törenle açılışı yapılan Paektu Dağı'nın eteklerine kurulan Samjiyon kentinde, yaklaşık 4 bin konut ve 10 bin binanın yanı sıra kayak tesisi, oteller, kültür merkezleri ve hastaneler bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca kent sakinlerinin kendi ihtiyacı olan yiyecekleri üretebilmesi için seralar da bulunuyor. Kuzey Kore İşçi Partisi'nden Choe Ryong Hae yaptığı açıklamada kenti ''dünyadaki insan eliyle üretilen en iyi cennet'' haline getirme çağrısında bulundu.

Kentin açılış törenini çok sayıda Kuzey Koreli izledi

İktidardaki Kim Jong Un’un ailesi açısından, kentin konumunun sembolik bir önemi bulunuyor. Bu bölgenin Kim Jong Un'un 2011 yılında vefat eden babası Kim Jong Il'in doğduğu yer olduğu iddia ediliyor.

İnsan hakları aktivistleri ağır eleştirilerde bulunuyor

Kuzey Kore'de iktidarı açıkça eleştirmek mümkün olmasa da, ülke dışında bulunan insan hakları aktivisleri Kim Jong Un’un önem verdiği projeyi eleştiriyor.

Güney Kore'ye iltica eden Kuzey Korelilere ait internet gazetesi Daily NK'da geçen Ağustos ayında yayınlanan haberde, kentin hangi şartlar altında inşa edildiğine yer verildi. Kente yakın bölgelerde yaşayan kişilerle yapılan görüşmelere dayandırılan haberde, bölge sakinlerinin ve inşaat işçilerinin kentin inşasında zorla çalıştırıldığı iddia edildi.

Samjiyon kentinin kuruluşu Kim Jong-un'un bağımsız bir ekonomi kurma çabalarından biri olarak değerlendiriliyor.

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AFP, dpa/NS, JD

© Deutsche Welle Türkçe