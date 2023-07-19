  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
Türkiye ekonomisi
NATO - Türkiye İlişkileri
PolitikaKuzey Kore

Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi

1 saat önce

Pyongyang yönetimi, ABD'ye ait askeri denizaltının Güney Kore'ye demirlemesinden saatler sonra iki balistik füze fırlattı. Bir Amerikan askerinin Kuzey Kore'ye kaçmasıyla başlayan kriz de devam ediyor.

https://p.dw.com/p/4U7TF
Südkorea Fernsehbilder vom nordkoreanischen Raketentest
Fotoğraf: Jung Yeon-je/AFP

ABD'ye ait bir balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye ait limana ulaşmasından birkaç saat sonra Kuzey Kore iki balistik füze denemesinde bulundu. Kuzey Kore'nin füze fırlattığına dair bilgi Japonya ve Güney Kore orduları tarafından duyuruldu.

Ohio sınıfı nükleer silahlı bir balistik füze denizaltısı olan USS Kentucky, ülkenin güneydoğusundaki Busan limanına yanaştı.

ABD-Güney Kore işbirliği

Denizaltının gelişi ABD ile Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye karşı askeri işbirliğini geliştirdiğibir döneme rastlıyor. İki ülkenin işbirliği kapsamında 40 yıl sonra ilk kez bir ABD denizaltısı Güney Kore sularına demirlemiş oldu. Washington ve Seul, Kuzey Kore ile bir nükleer savaş durumunda karşı ülkeye nasıl karşılık verileceğine dair koordinasyonlara başlamıştı.

Denizaltına çıkan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, denizaltının gelişinin ittifakın ABD'nin stratejik varlıklarını konuşlandırma ve nükleer koruma sağlaması yönündeki kapasitesini vurguladığını söyledi.

Yoon yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore'nin nükleer bir provokasyon düşünmesini imkansız hale getireceğiz. Eğer böyle bir şey yaparsa bunun rejiminin sonu olacağı konusunda açıkça uyardık" dedi.

Kuzey Kore'ye tepkiler

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore tarafından ateşlenen her iki füzenin de Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetimine bu tür fırlatmaları durdurma çağrısında bulundu. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin art arda balistik füze fırlatmasını, Kore Yarımadası'nın ve uluslararası toplumun barış ve istikrarına zarar veren ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olan ciddi provokatif eylemler olarak şiddetle kınıyoruz" denildi.

ABD ordusu füze fırlatmalarından haberdar olduğunu ve müttefikleri ve ortaklarıyla yakın istişare halinde olduğunu bildirdi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada fırlatılan füzelerin ABD ya da müttefikleri için acil bir tehdit oluşturmadığı ancak bu olayların Kuzey Kore'nin yasadışı silah programının istikrarı bozucu etkisinin altını çizdiği belirtildi.

Yüksek irtifada 600 km uçtu

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk füzenin 50 km irtifaya ulaştığını ve 550 km menzil kat ettiğini, ikincisinin ise 50 km kadar yükseğe çıkarak 600 km uçtuğunu söyledi. Hamada, Japonya'nın Kuzey Kore'yi diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiğini söyledi.

Son fırlatma, Kuzey Kore'nin en son Hwasong-18 kıtalararası balistik füze denemesinden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti. Pyongyang yönetimi önceki denemeyle ilgili "ABD ve diğer düşmanlara karşı bir uyarı" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kuzey Kore'ye kaçan ABD askeri

Diğer yandan disiplin cezasıyla karşı karşıya olan Güney Kore'deki bir ABD askerinin yasadışı şekilde Kuzey Kore geçmesiyle ayrı bir kriz yaşanıyor. ABD Ordusu askerin kimliğini 2021 yılında birliğe er Travis T. King olarak açıkladı.

Güney Kore-Kuzey Kore sınırı
Güney Kore-Kuzey Kore sınırıFotoğraf: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

ABD Savunma Bakan Lloyd Austin, askerin salı günü iki Kore arasındaki sınırda bulunan Ortak Güvenlik Bölgesi'nde oryantasyon turundayken "kasıtlı olarak ve yetkisiz bir şekilde" Kuzey Kore'ye geçtiğini söyledi. Askerin akıbetini belirlemeye çalışan ABD'li yetkililer King'in Kuzey Kore'nin gözetimi altında olduğuna inandıklarını belirtti. 

Seul'deki Ewha Üniversitesi profesörlerinden Leif-Eric Easley, "Kuzey Kore'nin son balistik füze ateşlemesinin muhtemelen bir Amerikan askerinin sınırı geçmesiyle ilgisi yok, ancak böyle bir olay da sorunların çözümüne yardımcı olmuyor" dedi.

Reuters / GY, EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Südkorea | Nordkorea - Raketentests | Nachrichtensendung in Soul

Çin, Kuzey Kore'nin füze denemesinden ABD'yi sorumlu tuttu

Çin, Kuzey Kore'nin füze denemesinden ABD'yi sorumlu tuttu

Pekin, Kuzey Kore'nin bölgede gerilime neden olan son füze denemesinde ABD'nin Güney Kore ile yürüttüğü askeri tatbikatların olumsuz etkisi olduğunu savundu.
Politika13 Nisan 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Anayasa Mahkemesi

AYM'den 24 yıl sonra gelen hak ihlali kararı

Hukuk ve Adalet2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

RTÜK'te sonbaharda dengeler değişebilir mi?

RTÜK'te sonbaharda dengeler değişebilir mi?

Politika4 saat önce
Soldan sağa: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - (16.07.2023 / Tunis)

AB-Tunus göç mutabakatında "geri kabul" ayrıntısı

AB-Tunus göç mutabakatında "geri kabul" ayrıntısı

Göç21 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Politika18 Temmuz 2023
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mart 2020 tarihli görüşmesinden

Türkiye Rusya'dan uzaklaşıyor mu?

Türkiye Rusya'dan uzaklaşıyor mu?

Politika18 Temmuz 2023
Geçen yıl Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanması da tartışmalara yol açmıştı

Festival ve konser iptalleri: Kültürel gettolaşma uyarısı

Festival ve konser iptalleri: Kültürel gettolaşma uyarısı

Kültür18 Temmuz 2023

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanı'na isteği dışında atama

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanı'na isteği dışında atama

Hukuk ve Adalet17 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön