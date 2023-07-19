Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi

Pyongyang yönetimi, ABD'ye ait askeri denizaltının Güney Kore'ye demirlemesinden saatler sonra iki balistik füze fırlattı. Bir Amerikan askerinin Kuzey Kore'ye kaçmasıyla başlayan kriz de devam ediyor.

ABD'ye ait bir balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye ait limana ulaşmasından birkaç saat sonra Kuzey Kore iki balistik füze denemesinde bulundu. Kuzey Kore'nin füze fırlattığına dair bilgi Japonya ve Güney Kore orduları tarafından duyuruldu.

Ohio sınıfı nükleer silahlı bir balistik füze denizaltısı olan USS Kentucky, ülkenin güneydoğusundaki Busan limanına yanaştı.

ABD-Güney Kore işbirliği

Denizaltının gelişi ABD ile Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye karşı askeri işbirliğini geliştirdiğibir döneme rastlıyor. İki ülkenin işbirliği kapsamında 40 yıl sonra ilk kez bir ABD denizaltısı Güney Kore sularına demirlemiş oldu. Washington ve Seul, Kuzey Kore ile bir nükleer savaş durumunda karşı ülkeye nasıl karşılık verileceğine dair koordinasyonlara başlamıştı.

Denizaltına çıkan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, denizaltının gelişinin ittifakın ABD'nin stratejik varlıklarını konuşlandırma ve nükleer koruma sağlaması yönündeki kapasitesini vurguladığını söyledi.

Yoon yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore'nin nükleer bir provokasyon düşünmesini imkansız hale getireceğiz. Eğer böyle bir şey yaparsa bunun rejiminin sonu olacağı konusunda açıkça uyardık" dedi.

Kuzey Kore'ye tepkiler

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore tarafından ateşlenen her iki füzenin de Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetimine bu tür fırlatmaları durdurma çağrısında bulundu. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin art arda balistik füze fırlatmasını, Kore Yarımadası'nın ve uluslararası toplumun barış ve istikrarına zarar veren ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olan ciddi provokatif eylemler olarak şiddetle kınıyoruz" denildi.

ABD ordusu füze fırlatmalarından haberdar olduğunu ve müttefikleri ve ortaklarıyla yakın istişare halinde olduğunu bildirdi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada fırlatılan füzelerin ABD ya da müttefikleri için acil bir tehdit oluşturmadığı ancak bu olayların Kuzey Kore'nin yasadışı silah programının istikrarı bozucu etkisinin altını çizdiği belirtildi.

Yüksek irtifada 600 km uçtu

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk füzenin 50 km irtifaya ulaştığını ve 550 km menzil kat ettiğini, ikincisinin ise 50 km kadar yükseğe çıkarak 600 km uçtuğunu söyledi. Hamada, Japonya'nın Kuzey Kore'yi diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiğini söyledi.

Son fırlatma, Kuzey Kore'nin en son Hwasong-18 kıtalararası balistik füze denemesinden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti. Pyongyang yönetimi önceki denemeyle ilgili "ABD ve diğer düşmanlara karşı bir uyarı" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kuzey Kore'ye kaçan ABD askeri

Diğer yandan disiplin cezasıyla karşı karşıya olan Güney Kore'deki bir ABD askerinin yasadışı şekilde Kuzey Kore geçmesiyle ayrı bir kriz yaşanıyor. ABD Ordusu askerin kimliğini 2021 yılında birliğe er Travis T. King olarak açıkladı.

Güney Kore-Kuzey Kore sınırı Fotoğraf: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

ABD Savunma Bakan Lloyd Austin, askerin salı günü iki Kore arasındaki sınırda bulunan Ortak Güvenlik Bölgesi'nde oryantasyon turundayken "kasıtlı olarak ve yetkisiz bir şekilde" Kuzey Kore'ye geçtiğini söyledi. Askerin akıbetini belirlemeye çalışan ABD'li yetkililer King'in Kuzey Kore'nin gözetimi altında olduğuna inandıklarını belirtti.

Seul'deki Ewha Üniversitesi profesörlerinden Leif-Eric Easley, "Kuzey Kore'nin son balistik füze ateşlemesinin muhtemelen bir Amerikan askerinin sınırı geçmesiyle ilgisi yok, ancak böyle bir olay da sorunların çözümüne yardımcı olmuyor" dedi.

Reuters / GY, EC