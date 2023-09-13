Kim'den Rusya'ya kayıtsız şartsız destek

Rusya'da mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelen Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Moskova'ya "her zaman şartsız" destek olacaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin "her zaman Rusya'nın yanında yer alacağını" dile getirerek, Moskova'ya sınırsız destek vaadinde bulundu. Rus televizyonunun aktardığına göre, Putin de iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirileceğini ve aynı zamanda askeri alandaki ortak çalışma olanaklarının da gözönünde bulundurulacağını dile getirdi.

Kim, Rusya'nın doğusunda, Çin Halk Cumhuriyeti sınırına yakın bir bölgede yer alan Vostoçni Uzay Üssü'nde gerçekleşen buluşmada yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmeyi, "İkili ilişkileri yeni ve daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için bir sıçrama tahtası" olarak nitelendirdi. Kim Jong Un ayrıca Rusya ile ülkesi arasındaki ikili ilişkileri, "en önemli önceliği" yapmak istediğini vurguladı.

Rusya'nın bu dönemde güvenlik çıkarlarını korumak için "hegemonyacı güçlere karşı çıktığını" ileri süren Kuzey Kore Devlet Başkanı, Rus ordusu ve halkının "hırs ve yayılmacılığın yönlendirdiği güçlere ve kötüye karşı haklı savaştan büyük bir zaferle ayrılacağına inandığını" söyledi, ülkesinin "Rus hükümetinin uyguladığı önlemlere tam ve şartsız destek vereceğini" yineledi.

Ukrayna'ya saldırdığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Batı tarafından dışlanan ve yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, bu süreçte Kuzey Kore gibi, uluslararası alanda tecrit edilmiş diğer ülkelerle iş birliğine gitmenin yollarını arıyor.

Kuzey Kore Vostoçni'yi mi kullanacak?

Vladimir Putin ile Kim Jong Un'un buluştuğu Vostoçni Uzay Üssü, Kuzey Kore'nin son dönemde uzaya bir casus uydu gönderme konusunda başarısız olması nedeniyle sembolik bir öneme sahip olarak görülüyor. Kim'in, ülkesinde devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu 2011 yılından bu yana ikinci Rusya gezisi olan seyahat, aynı zamanda Kuzey Koreli liderin korona pandemisinden sonra ilk dış gezisi olma özelliğini taşıyor.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, iki liderin Uzay Üssü'nü gezerek yetkililerden bilgi aldıktan sonra, önce delegasyonlarla birlikte bir araya geldiklerini, daha sonra da ikili görüşmede bulunduklarını aktardı. Resmi açıklamalara göre, Kuzey Kore heyetinde silah üretimi ve uzay teknolojilerinden sorumlu yetkililer Kim'e eşlik ederken, Putin görüşmeye, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte gitti.

Yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen akşam yemeğinde bir konuşma yapan Putin'in, kadehini "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin güçlenmesine ve dostluğa" diyerek kaldırdığı; Kim'in de Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini överek, "Kahraman Rus halkı ve ordusunun, zafer geleneğinin mirasçıları olduğunu" ve "askeri özel operasyon cephesinde kendilerini gösterdiğini" ifade ettiği bildirildi.

Putin ve Kim, görüşmelerden önce Vostoçni Uzay Üssü'nü gezdi Fotoğraf: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

ABD: Kuzey Kore Rusya'ya silah temin edebilir

Putin-Kim görüşmesini yakından takip eden ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. ABD merkezli Uluslararası Kuzey Kore Araştırmaları Enstitüsü'nün direktörü An Chan İl, Moskova'nın Pyöngyang'dan topçu birlikleri için cephane temin etmek istediğini öne sürerek, Kuzey Kore üretimi çoklu roketatar ve diğer top mermileri ile cephanelerinin bol miktarda Rusya'ya tedarik edilmesi durumunda, bunun "Ukrayna'daki savaşa önemli ölçüde etki edeceğini" dile getirdi.

Kim ile buluşmasının başında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, görüşmelerde askeri iş birliğinin de konu edilip edilmeyeceği yönündeki bir soruyu, "Bütün konuları konuşacağız, acelemiz yok. Yeterince zamanımız var" diyerek yanıtlamıştı. Rusya Devlet Başkanı, daha sonra yaptığı açıklamada ise, Kuzey Kore ile askeri bir iş birliğinin "mümkün" olduğunu ifade etmişti. Putin, Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte, Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlar sebebiyle "belli kısıtlamalar bulunduğunu", ancak "mevcut kurallar çerçevesindeki imkanlar hakkında malumat aldıklarını ve istişare ettiklerini" vurguladı.

Vladimir Putin ayrıca, ülkesinin Kuzey Kore sınırına yakın sahil kentlerinden Vladivostok'ta bulunan Rus donanma üssündeki savaş gemilerinin de Kim Jong Un onuruna, Pasifik filosunun kabiliyetini ortaya koyacak bir gösteri sunacağını dile getirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Putin-Kim buluşmasından saatler önce yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki adet güdümlü füze fırlattığını bildirmiş ve ordunun, "ABD ile sıkı iş birliği içinde her türlü gelişmeye hazır" halde olduğunu duyurmuştu.

"Kuzey Koreli bir kozmonotun uzaya gönderilmesi de görüşüldü"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, Putin-Kim görüşmesinde, Kuzey Koreli bir kozmonotun uzaya gönderilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğunu ve ayrıca Rusya ile Kuzey Kore dışişleri bakanlarının önümüzdeki ay yine Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığını bildirdi.

AFP,Reuters / ET,BK

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