Kuzey Kore’den iki kısa menzilli füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze denediğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Perşembe sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden ateşlenen füzelerin yaklaşık 430 kilometrelik bir yol kat ederek Japon Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi'ne düştüğünü açıkladı. ABD hükümetinden bir yetkili de füze denemesi yapıldığını doğruladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kuzey Kore'ye "askeri gerilimi azaltmaya katkı sağlamayan eylemlerine son verme" çağrısı yaptı. Japonya Savunma Bakanı Takeşi İvaya da füze denemesinin "son derece üzücü" olduğunu söyledi. İvaya füzelerin Japon karasularına ulaşmadığını ifade etti.

Kuzey Kore en son mayıs başında iki kısa menzilli füzeyi test etmişti. ABD Başkanı Donald Trump füzelerin menzilinin kısa olduğuna dikkat çekmiş ve bu tür denemelerin Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ile geliştirdiği güven ilişkisine zarar veremeyeceğini vurgulamıştı.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un

Trump ile Kim haziran ayı sonunda iki Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya gelmişti. İki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda mutabık kalmıştı. Ancak kısa süre önce Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatının müzakereleri etkileyebileceğini açıklamıştı.

Washington ve Seul ağustos ayında ortak askeri mutabakat yapacak. İki müttefikin her yıl yaptığı askeri tatbikatlar Kuzey Kore'nin tepkisini çekiyor.

Güney Kore düşünce kuruluşu Sejong Enstitüsü'nden Cheong Seong Chang, Kuzey Kore'nin füze denemesinin Pyongyang'ın askeri tatbikata yönelik "protestosunun" "güçlü bir ifadesi" olarak anlaşılması gerektiğini söyledi.

Güney Koreli Ulusal Yeniden Birleşme Enstitüsü'nden Hong Min ise füze denemesinin Kuzey Kore'nin füze programını genişletme çabasıyla ilgili olduğunu ve "daha büyük bir planın parçası" olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Testlerin tatbikata karşı bir protesto olarak görülmemesi gerektiğini belirten Hong Min "Kuzey geçmişte savunma sistemini modernize etmek ve iyileştirmek istediğini açıkladı" dedi.

AFP / EC, HT

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