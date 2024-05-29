Kuzey Kore'den Güney Kore'ye çöp dolu balonlar

Kuzey Kore içinde çöp, tuvalet kağıdı, dışkı ve propaganda afişleriyle dolu 200'den fazla balonu Güney Kore'deki iki sınır şehrine yolladı. Yetkiler halkı evden çıkmama ve balonlara dokunmama konusunda uyardı.

Kuzey Kore, Güney Kore'deki iki sınır şehrine içi pislik, çöp ve propaganda afişleriyle dolu çok sayıda balon yolladı. Yerel basın balon sayısının 200'ü geçtiğini bildirdi. Güney Kore ordusu "en azından bazılarının dışkı ve çöp içerdiği" çok sayıda balon tespit ettiklerini açıklayarak Kuzey Kore'nin bu eylemini "insanlık dışı ve düşük seviyeli" olarak tanımladı.

Güney Kore yerel basını askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde balonlardan bazılarının "doğrulanması zor olsa da koyu renkli ve kokusu nedeniyle dışkı olduğu tahmin edilen" bir madde içerdiğini bildirdi. Güney Kore ordusunun yayımladığı fotoğraflarda balonlar sebebiyle sokaklara dağılmış halde çeşitli çöp birikintileri görülüyor. Fotoğraflardan birinde ince plastik balonları patlatmak için tasarlanmış elektronik bir cihaz bulunuyor.

Balon bir propaganda aracı

Kuzey ve Güney Kore 1950'deki Kore savaşından beri balonu bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Kuzey Kore son olarak Güney Kore'deki aktivistlerin sık sık sınırlarına broşür ve çöp gönderilmesine karşılık misilleme yapacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Kang II Pazar günü devlet medyasına yaptığı açıklamada çöp ve pislik yığınlarının yakın zamanda Güney Kore'nin iç kısımlarına dağılacağını ve Güney Kore'nin bunların kaldırılması için ne kadar çaba sarf edilmesi gerektiğini doğrudan tecrübe edeceğini söylemişti.

Güney Kore'de sınır bölgelerinde yaşayanlar Salı günü geç saatlerde yetkililerden açık hava faaliyetlerinden uzak durmaları ve tanımlanamayan bir cisim görmeleri halinde en yakın askeri birime başvurmaları yönünde bir mesaj aldı.

Güney Kore ordusundan sert uyarı

Güney Kore ordusu yaptığı açıklamada, eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. Açıklamada, "Balonları sadece yerleşim bölgelerine değil, havalimanları ve otoyollara da düşerek hasara yol açabilir" ifadeleri kullanılarak "Kuzey'i insanlık dışı ve aşağı sınıf eylemlerini derhal durdurması konusunda sert bir şekilde uyarıyoruz" denildi.

DW,AFP /EÇ, HT

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