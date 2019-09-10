Kuzey Kore'den ABD'ye misilleme uyarısı

Pyongyang yönetimi, gelecek ay Güney Kore ile askeri tatbikat düzenlemeye hazırlanan ABD'yi uyardı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un liderliğindeki Devlet İşleri Komisyonu, ülkenin egemenliğini ve güvenliğini tehdit eden her türlü hamleye karşı misillemede bulunmayı "meşru müdafaa hakkı" olarak tanımladı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, planlanan hava tatbikatının, Kuzey Kore lideri Kim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeler arasındaki ikili ilişkileri düzeltmek için vardığı anlaşmaları ihlal edeceği belirtildi.

Kuzey Kore, ABD'nin endişelerini azaltmak için bazı önlemler aldığını ancak Washington'ın bu olumlu adımlara gerekli karşılığı veremediğini ve bu nedenle "ihanete uğramış gibi hissettiğini" ifade etti.

ABD'nin geçen haftaki açıklamasında, söz konusu tatbikatın kapsamının geçmiştekilere kıyasla daraltılacağı duyurulmuştu. Ancak Kuzey Kore'nin bugün yaptığı açıklama, ABD'nin bu adımının Pyongyang'ı tatmin etmediğini ortaya koydu.

Kuzey Koreli üst düzey bir diplomat geçen hafta, ABD'nin bu tatbikatla, Pyongyang'la yapılan nükleer müzakerelerin "şevkini kırdığını" söylemişti.

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin düzenlediği ortak tatbikatları işgal provası olarak görüyor.

Müzakere süreci

Trump, Kim ile geçen yıl Singapur'da gerçekleştirdiği ilk görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, ABD'nin Güney Kore ile düzenleyeceği tatbikatları askıya alacağını duyurmuştu. O tarihten beri de büyük çaplı tatbikatlar durduruldu ya da kapsamı düşürüldü.

Liderler arasındaki ikinci buluşma ise geçen Şubat ayında Vietnam'da olmuştu. Başarısızlıkla sonuçlanan bu görüşmenin ardından Kuzey Kore'nin yeniden nükleer silah ve uzun menzilli füze denemeleri gerçekleştirebileceği endişesi doğmuştu.

ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını hafifletmesini isteyen Kim, geçen Nisan ayında nükleer silahsızlanma görüşmeleri konusunda daha esnek bir yaklaşımda bulunması için Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti. Kim, ABD'nin yaptırım ve baskı politikasında ısrarcı olması hâlindeyse Kuzey Kore'nin "yeni bir yol" izleyeceğini belirtmişti.

DW,rtr,AP/CÖ,SSB

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