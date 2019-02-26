 Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı | DÜNYA | DW | 11.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan iki sanıktan Endonezyalı olan Siti Aisyah serbest bırakıldı. Ancak Aisyah'ın serbest bırakılması beraat ettiği anlamına gelmiyor.

Serbest bırakılan Siti Aisyah

Serbest bırakılan Siti Aisyah

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan ve Ekim 2017'de Malezya'da başlayan mahkemede yargılanan iki kadından 27 yaşındaki Endonezyalı Siti Aisyah mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Diğer sanık 30 yaşındaki Vietnamlı Doan Thi Huong'un mahkemede bugün ifade vermesi bekleniyordu ancak duruşma ertelendi.

Aisyah bu kararı beklemediğini, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Ancak diğer sanık Huong'un avukatları sadece Aisyah'ın serbest bırakılması nedeniyle müvekkillerinin "travma” geçirdiğini açıkladı.

Önerdiğimiz linkler

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan iki kadın Malezya'da hakim karşısında. Sanıklar idam cezasına çarptırılabilir. (08.03.2019)

Bundan 8 ay önce Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un üvey kardeşinin yüzünü sinir gazı püstürterek öldürdükleri şüphesiyle iki sanığın yargılanmasına başlandı. (02.10.2017)

Savcı bir neden belirtmeden cinayet suçlamasının düşürülmesini ve Aisyah'ın serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme savcının talebini kabul etti ve Aisyah’ı serbest bıraktı. Endonezya’nın yurt dışında ölüm cezası ile yargılanan vatandaşlarının serbest bırakılması için diplomatik girişimlerde bulunduğu biliniyor.

Ancak mahkeme, tahliyenin resmi aklanma anlamına gelmediğini belirtti. Bu Aisyah'ın aynı suçtan tekrar tutuklanabileceği anlamına geliyor.

Savcılar, sanıkların iyi eğitilmiş suikastçılar olduğunu ve ellerindeki maddenin ne denli öldürücü olduğunu bildiklerini savunuyor. Sanıklar ise savunmalarında, Kuzey Koreli casuslar tarafından kandırıldıklarını ve gizli kamera şakasına dahil edildiklerini sandıklarını ifade ediyor. Bu iki kadınla birlikte dört Kuzey Koreli de Kim Jong Nam'ı öldürme suçlamasıyla yargılanıyor, ancak bu dört sanığın olaydan kısa bir süre sonra Malezya'yı terk ettiği biliniyor. Kuzey Kore yönetimi cinayetin arkasında olduğu iddialarını reddediyor.

Vietnamlı Doan Thi Huong ile Endonezyalı Siti Aisyah'ın Şubat 2017'de Kuala Lumpur havalimanında, VX türü sinir gazı kullanarak Kim Jong Nam'a suikast düzenlediği iddia edilmişti. İki zanlının zehirli gaza bulandığı belirtilen bir bez parçasını Kim'in suratına kapattıktan sonra olay yerinden kaçmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

2011'de hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in oğlu olan 46 yaşındaki Kim Jong Nam, ailesinin ülkedeki tüm gücü elinde toplamasına karşı çıkıyordu. Ülkenin şimdiki lideri Kim Jong Un'un, üvey kardeşini iktidarına bir tehdit olarak gördüğü iddia ediliyordu.

AFP,rtr/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe 

Benzer içerik

Vietnam, Dong Dang: Staatsbesuch Kim Jong Un

Kim Jong Un Hanoi'ye vardı 26.02.2019

ABD Başkanı ile zirve buluşması için trenle yola çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam başkentine vardı. Trump, Kim Jong Un'dan nükleer silahsızlanma konusunda "bilgece" karar vermesini beklediğini duyurdu.

Malaysia Prozess nach Mord an Kim Jong Nam

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin cinayet zanlıları yargılanıyor 08.03.2019

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan iki kadın Malezya'da hakim karşısında. Sanıklar idam cezasına çarptırılabilir.

Vietnam l Hanoi, US-Präsident Donald Trump trifft den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un

Trump-Kim zirvesinde anlaşma yok 28.02.2019

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki iki günlük zirve, herhangi bir anlaşmaya varılamadan sonlandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Panzerfahrzeug Kaplan MT (FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.)

SIPRI: Türkiye silah ihracatını yüzde 170 artırdı

SIPRI'nin yıllık dünyada silah ticareti raporuna göre Türkiye, 2014-2018 döneminde 2009-2013 dönemine kıyasla silah ihracatını yüzde 170 artırırken, dünyada da aynı dönemde silah ticareti yüzde 7,8 artış gösterdi.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  