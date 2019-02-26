Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan ve Ekim 2017'de Malezya'da başlayan mahkemede yargılanan iki kadından 27 yaşındaki Endonezyalı Siti Aisyah mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Diğer sanık 30 yaşındaki Vietnamlı Doan Thi Huong'un mahkemede bugün ifade vermesi bekleniyordu ancak duruşma ertelendi.

Aisyah bu kararı beklemediğini, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Ancak diğer sanık Huong'un avukatları sadece Aisyah'ın serbest bırakılması nedeniyle müvekkillerinin "travma” geçirdiğini açıkladı.

Savcı bir neden belirtmeden cinayet suçlamasının düşürülmesini ve Aisyah'ın serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme savcının talebini kabul etti ve Aisyah’ı serbest bıraktı. Endonezya’nın yurt dışında ölüm cezası ile yargılanan vatandaşlarının serbest bırakılması için diplomatik girişimlerde bulunduğu biliniyor.

Ancak mahkeme, tahliyenin resmi aklanma anlamına gelmediğini belirtti. Bu Aisyah'ın aynı suçtan tekrar tutuklanabileceği anlamına geliyor.

Savcılar, sanıkların iyi eğitilmiş suikastçılar olduğunu ve ellerindeki maddenin ne denli öldürücü olduğunu bildiklerini savunuyor. Sanıklar ise savunmalarında, Kuzey Koreli casuslar tarafından kandırıldıklarını ve gizli kamera şakasına dahil edildiklerini sandıklarını ifade ediyor. Bu iki kadınla birlikte dört Kuzey Koreli de Kim Jong Nam'ı öldürme suçlamasıyla yargılanıyor, ancak bu dört sanığın olaydan kısa bir süre sonra Malezya'yı terk ettiği biliniyor. Kuzey Kore yönetimi cinayetin arkasında olduğu iddialarını reddediyor.

Vietnamlı Doan Thi Huong ile Endonezyalı Siti Aisyah'ın Şubat 2017'de Kuala Lumpur havalimanında, VX türü sinir gazı kullanarak Kim Jong Nam'a suikast düzenlediği iddia edilmişti. İki zanlının zehirli gaza bulandığı belirtilen bir bez parçasını Kim'in suratına kapattıktan sonra olay yerinden kaçmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

2011'de hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in oğlu olan 46 yaşındaki Kim Jong Nam, ailesinin ülkedeki tüm gücü elinde toplamasına karşı çıkıyordu. Ülkenin şimdiki lideri Kim Jong Un'un, üvey kardeşini iktidarına bir tehdit olarak gördüğü iddia ediliyordu.

AFP,rtr/SSB,DÇÜ

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