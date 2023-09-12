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Kuzey Kore lideri Kim Putin'le görüşecek

12 Eylül 2023

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un treni Rusya'ya ulaştı. Pyongyang'ın Moskova'ya silah ve mühimmat desteği vermesi, Rusya'nın ise bunun karşılığında müttefiği Kuzey Kore'ye gıda yardımı yapması gündemde.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong UnFotoğraf: Uncredited/Pool Sputnik Kremlin/KCNA via KNS/AP/dpa/picture alliance

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya vardığı bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Salı sabahı Kim'in zırhlı özel treninin Rusya sınırını aştığının tespit edildiğini açıkladı. Kuzey Kore devlet medyası da, Kim'in treninin Pazar öğleden sonra Rusya yönünde yola çıktığını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin-Kim görüşmesinin Rusya'nın Kuzey Kore sınırına yakın olan doğu bölgesindeki Vladivostok'ta gerçekleşeceğini açıkladı. Önce Kuzey Kore ve Rusya delegasyonlarının bir araya geleceğini kaydeden Peskov, bunun ardından da Kim ve Putin'in bire bir bir görüşme yapacağını kaydetti.

Görüşmenin ana gündem maddesinin, Rusya'ya Kuzey Kore'den silah ve mühimmat aktarımı olması bekleniyor. Amerikan basınının üst düzey ABD hükümet temsilcilerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerde, Moskova’nın Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşta yeterince silah ve mühimmata sahip olmadığı için endişeli olduğu öne sürülmüştü. Putin'in Kuzey Kore'nin kendilerine topçu mermisi ve tanksavar mühimmatı desteği vermesini umduğunu yazan New York Times, Kim'in ise Rusya'dan gelişmiş uydu teknolojisi ve nükleer denizaltına ek olarak gıda yardımı umduğunu kaydetmişti.

ABD: Rusya Kuzey Kore'ye yalvaracak duruma düştü

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, herhangi bir silah yardımı durumunda Washington'ın yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu dile getirdi.

Sözcü Matthew Miller, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'den Rusya'ya yapılacak herhangi bir silah transferi, çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararının bir ihlalini teşkil edecektir" dedi. Miller, "Bu savaşı sürdürmek için gerekli olan silahlar ve hammaddeleri edinemeyen Rusya'nın askeri destek için Kuzey Kore'ye yalvarmak zorunda kalması, aslında yaptırımlarımız ve ihracat kontrolümüzün etkinliğini kanıtlar niteliktedir" diye konuştu.

Daha önce yalnızca bir kez Rusya'ya giden Kim, Nisan 2019'da Vladivostok'u ziyaret etmişti. O dönemde Kuzey Kore'nin nükleer programının görüşüldüğü Putin-Kim görüşmesinden bir sonuç çıkmamıştı.

dpa,AP / BÜ,HT

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