  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Taksim Saldırısı
Gölge Diplomatlar Araştırması
Ukrayna Savaşı
Kuzey Kore lideri ve kızı
Kuzey Kore lideri ve kızıFotoğraf: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance
PolitikaKuzey Kore

Kuzey Kore lideri ilk kez kızıyla görüntülendi

2 saat önce

Kıtalararası balistik füze denemesini yerinde takip eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ilk kez kızıyla birlikte görüntülendi.

https://p.dw.com/p/4Jm2c

Kuzey Kore devlet medyası ilk kez ülkenin lideri Kim Jong Un'un kızlarından birinin fotoğraflarını yayınladı. Haberde, kıtalararası balistik füze denemesinin gerçekleştirildiği alanda Kim'in füzenin fırlatılmasını "sevgili kızı ve eşi" ile birlikte izlediği belirtildi.

Kuzey Kore Cuma günü "yeni tip" kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Kuzey Kore medyası, Kim Jong Un'un yerinde takip ettiği denemenin başarılı olduğunu duyurdu. Haberde, Kim'in Kuzey Kore ordusunun "her türlü nükleer tehdidi caydırma gücüne sahip olduğunu" söylediği belirtildi.

Kuzey Kore, "Hwasongpho-17" olarak adlandırdığı füzenin "dünyadaki en güçlü stratejik silah" olduğunu iddia ediyor. 6 bin 40 kilometre irtifaya çıkan ve yaklaşık bin kilometre menzile ulaşan füzenin Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Güney Kore de, Kuzey Kore'nin bu ay içinde ikinci kez teorik olarak ABD topraklarına kadar ulaşabilecek bir füze denemesi gerçekleştirdiğini teyit etti.

Kızı ile fotoğrafı

Kim'in ailesi ile birlikte fotoğrafları, bu füze denemesinin ardından yayınlandı.

Fotoğraflardan birinde, Kim'in beyaz bir manto ve kırmızı ayakkabılar giymiş bir kız çocuğunun elinden tutarak, füzenin fırlatılacağı tekerlekli platformun önünde yürüdüğü görülüyor. Ancak kızın, yaşı ve adı hakkında bilgi verilmedi.

Kim'in özel hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmaması nedeniyle kızının ilk kez fotoğraflarının yayınlanması uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Gözlemciler, fotoğrafların Kim'in kendine olan güvenini ve ailesine olan bağlığını göstermek için yayınlandığı yorumlarını yapıyor.

Güney Kore istihbaratının tahminlerine göre, Kim'in ve eşi Ri Sol Ju'nun iki kızı ve bir oğlu var. Kuzey Kore'de Kim'in çocuklarına dair hiçbir bilginin bugüne kadar yayınlanmadığını belirten Güney Kore haber ajansı Yonhap, Ri'nin 2010, 2013 ve 2017'de doğum yaptığını aktardı.

Güney Kore tarafından verilen bilgilere göre 38 yaşında olduğu belirtilen Kim, babası Kim Jong İl'in 2011 yılında hayatını kaybetmesinin ardından iktidara gelmişti. Kim ailesi 70 yıldan uzun süredir ülkede iktidarı elinde tutuyor.

dpa/JD, EC

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı

TBMM'nin zorlu sınavı: İçişleri Bakanlığı bütçesi

Politika17 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Katar: Beş soruda Dünya Kupası

Katar: Beş soruda Dünya Kupası

Spor4 saat önce
İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD, Japon kentleri Hiroşima ve Nagazaki'yi nükleer bomba ile vurmuştu

Ukrayna'da nükleer bomba kullanılırsa ne olur?

Ukrayna'da nükleer bomba kullanılırsa ne olur?

Politika5 saat önce
external

Dünya Kupası hak ihlallerinin gölgesinde başlıyor

Dünya Kupası hak ihlallerinin gölgesinde başlıyor

İnsan Hakları20 saat önce03:15 dak.
external

Sedat Peker neden sustu?

Sedat Peker neden sustu?

Politika20 saat önce02:38 dak.
Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei

AKP'nin HDP ve İYİ Parti hamleleri ne anlama geliyor?

AKP'nin HDP ve İYİ Parti hamleleri ne anlama geliyor?

Politika21 saat önce
Indonesien G20 | Joe Biden und Recep Tayyip Erdogan

Türkiye-ABD ilişkilerini ne bekliyor?

Türkiye-ABD ilişkilerini ne bekliyor?

Politika18 Kasım 2022
Ana sayfaya dön