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Kim Jong Un ve Kim Yo Jong
Kim Jong Un ve Kim Yo JongFotoğraf: Kyodo News/IMAGO
PolitikaGüney Kore

Kuzey Kore koronavirüsten Güney'i sorumlu tuttu

3 saat önce

Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, salgının Kuzey Kore'de Güney Kore'den sınır ötesine atılan broşürler nedeniyle yayıldığını öne sürerek "ölümcül misilleme" mesajı verdi.

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Ülkede koronavirüs salgınının mevcudiyetini ilk kez üç ay önce duyuran Kuzey Kore, salgını yendiklerini ve yeni vaka kalmadığını açıkladı.

Kuzey Kore resmi medyasının aktardığına göre, Çarşamba günü Pyongyang'da bir toplantıda konuşan Kim Jong Un, aldıkları önlemlerin sonuç verdiğini ve koronavirüsle mücadelenin sona erdiğini açıkladı. Buna rağmen ülkesinin tetikte olacağını ve sınır bölgelerini gözlemlemeyi sürdüreceğini söyleyen Kim, "çelik gibi güçlü, epidemiyle mücadele bariyerinin" korunacağını ifade etti. Kim ayrıca, Kuzey Kore'nin salgını yenmesinin küresel bir sağlık mucizesi olarak görüleceğini öne sürdü.

Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ise, Kuzey Kore'de patlak veren salgının, Güney Kore'nin sınırın diğer tarafından Kuzey Kore'ye doğru attığı broşürlerden yayıldığını savundu. İlk kez televizyonda bir konuşması yayınlanan Kim Yo Jong, bu çerçevede Güney Kore'ye "ölümcül misillemede" bulunulacağı mesajını verdi.

Kim Yo Jong, "çığır açıcı" liderliğini övdüğü erkek kardeşinin salgın sırasında hastalandığı bilgisini de aktardı. Kim'in kız kardeşi, "Yüksek ateşi çıkıp, ciddi bir biçimde hastalandığında bile, son ana kadar bakmak zorunda olduğu halkı düşünmekten bir an için bile yatıp dinlenmedi" diye konuştu.

Güney Kore'den tepki

Güney Kore, kuzey komşularının yönelttiği suçlamalara yanıt verdi.

İki Kore arası ilişkilerden sorumlu Yeniden Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'yi „"son derece saygısızca ve tehditkâr ifadelerde" bulunmakla suçladı. Seul, "Kuzey Korenin koronavirüs enfeksiyonuna ilişkin tekrar tekrar dayanaksız iddialar öne sürmesini üzüntüyle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Pyongyang, ilk koronavirüs vakasını Mayıs ortasında duyurmuş ve bir epidemiyle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı. O günden bu yana, ülkede ortaya çıkan söz konusu vakalar "ateş vakaları" olarak nitelendirildi. Ülkenin kendi resmi verilerine göre, ülkede Nisan ayı sonundan bu yana, 4,8 milyon "ateş vakası" kayıt altına alındı. Aynı verilere göre, 74 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin yeterli test kabiliyeti olmadığına vurgu yapıyor.

AP,dpa,Reuters / BÜ,BK

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