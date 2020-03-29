Kuzey Kore irtibat bürosunu havaya uçurdu

Kuzey Kore'nin Güney Kore ile birlikte 2018 yılında kurduğu ortak irtibat bürosunu patlattığı duyuruldu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, Kaesong İrtibat Bürosunu saat 14.49'da havaya uçurdu" denildi. Patlatılan bina, sınırın Kuzey Kore tarafındaki Kaesong kasabasındaydı.

Pyongyang yönetiminin bu hamlesi, Güney Koreli aktivistlerin sıcak hava balonlarına ya da nehirde yüzdürdükleri şişelerin içine koydukları propaganda broşürlerini Kuzey Kore'ye göndermeleri nedeniyle iki ülke arasındaki tansiyonun bir kez daha yükseldiği bir dönemde meydana geldi.

Kuzey Kore, bu aktivistlere engel olunmazsa ortak irtibat bürosunun imha edileceği tehdidinde bulunmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, hafta sonundaki açıklamasında, "Yakında hiçbir işe yaramayan kuzey-güney ortak irtibat bürosunun tamamen yıkıldığı trajik bir sahne görülecek" demişti.

Söz konusu irtibat bürosu, Eylül 2018'de Güney Kore Devlet Başkanı MoonJae-in'in Pyongyang ziyaretinden kısa süre önce kurulmuştu. Bu büroda hem Güney Koreli hem de Kuzey Koreli yetkililer görev yapıyordu. Ancak bina, geçen Ocak ayında koronavirüs salgını nedeniyle boşaltılmıştı.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,TY

©️Deutsche Welle Türkçe