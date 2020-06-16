Kuzey Kore gerilimi tırmandırıyor

Kuzey Kore, Güney Kore'den gelen uyarılara ve gerginliği yatıştırma girişimlerine rağmen tehditlerini sürdürüyor. İki ülke arasındaki irtibat bürosunun dün imha edilmesinden sonra bugün de sınırda askeri tatbikat yapacağını açıklayan Kuzey Kore, eskiden ortak kullanılan sanayi ve turizm bölgelerine de asker konuşlandıracağını duyurdu.

Ayrıca iki ülke arasındaki tampon bölgede daha önce boşaltılan kontrol noktalarının yeniden oluşturulacağı ve üzerinde Kuzey Kore Halk Ordusu komutanının açıklamalarının yer aldığı el ilanları dağıtılacağı da bildirildi.

Güney Kore'nin girişimine ret

Kuzey Kore yönetimi, tırmanan gerginliğin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In'in gerginliği yumuşatmak amacıyla başkent Pyöngyang'a göndermek istediği özel görevliyi de kabul etmedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un en etkili kız kardeşi olduğu belirtilen Kim Yo Jong, Seul'un girişimleriyle ilgili olarak Güney Kore tarafını "düşüncesiz ve karanlık öneriler" yapmakla suçladı.

Kim, Güney Koreli aktivistler ve Kuzey Koreli mültecilerin sınırda dağıttığı el ilanlarını ima ederek "Güney Kore, bizi kışkırtmak yerine öncelikle bu aptalların açıklamalarını ve davranışlarını kontrol etmeli" diye konuştu.

Gerginlik nasıl başladı?

İki ülke arasındaki gerginlik, geçen Mayıs ayı sonunda içinde Pyöngyang'daki otokrat yönetimi eleştilen el ilanlarının bulunduğu yaklaşık 500 bin balonun sınırdan Kuzey'e doğru gönderilmesi eylemiyle başlamıştı. Seul'ü bu eyleme göz yummakla suçlayan Kuzey Kore, Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını kesmişti.

Kuzey Kore'nin dün sınır kasabası Kaesong'daki irtibat bürosunu bombalaması ise gerginliği daha da tırmandırmış oldu.

İki ülke arasındaki irtibat bürosu dün bombalanmıştı.

Bu irtibat bürosu, Eylül 2018'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In'in Pyongyang ziyaretinden kısa süre önce kurulmuştu. Büroda hem Güney Koreli hem de Kuzey Koreli yetkililer görev yapıyordu. Ancak bina, geçen Ocak ayında koronavirüs salgını nedeniyle boşaltılmıştı.

Asker konuşlandırılacak bölgeler

Kuzey Kore daha önce askerden arındırılmış olan Kaesong'daki sanayi parkına ve bir tatil beldesi olan Kumpang Dağları'na asker konuşlandıracağını da açıkladı. Ancak söz konusu sanayi tesisleri 2016 yılından bu yana kullanılmıyor. Asker gönderilecek tatil beldesine de 2008 yılından beri Güney Koreliler seyahat etmiyor. Seul, Güney Koreli bir turistin yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle bir Kuzey Kore askeri tarafından vurulması üzerine ortak seyahat programını askıya almıştı.

dpa/HS,TY

©️Deutsche Welle Türkçe