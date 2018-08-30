 Kuzey Kore 70′inci yılını kutluyor | DÜNYA | DW | 09.09.2018

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DÜNYA

Kuzey Kore 70'inci yılını kutluyor

Kuzey Kore’nin kuruluşunun 70’inci yıldönümü sebebiyle başkent Pyöngyang’da askeri geçit töreni yapıldı. Her yıl düzenlenen törende bu yıl kıtalararası balistik füzeler sergilenmedi.

Nordkorea Militärparade zum 70. Jahrestag der Staatsgründung (picture-alliance/dpa/N. H. Guan )

Resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıldönümü sebebiyle başkent Pyöngyang'da askeri geçit töreni düzenlendi. Devlet Başkanı Kim Jong Un’un katıldığı törende on binlerce asker, tank taburları, topçu birlikleri ve diğer askeri zırhlı araçlar geçit yaptı. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl törende kıtalararası balistik füzeler sergilenmedi.

Nordkorea Militärparade zum 70. Jahrestag der Staatsgründung (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

Kuzey Kore yönetiminin yaptığı açıklamalarda barış, ekonominin güçlendirilmesi ve Güney Kore ile yeniden birleşme çabaları vurgulandı. Kore İşçi Partisi resmi yayın organı Rodong Sinmun'da (İşçi Gazetesi) yer alan yazıda "Tüm Koreliler güçlerini, henüz bizim neslimiz sürerken birleşmeyi sağlamak için bir araya getirmelidir" ifadelerine yer verildi. "Birleşme, Korelilerin hayatta kalabilmesinin tek yoludur" denildi.

Nordkorea Militärparade zum 70. Jahrestag der Staatsgründung (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 1948 yılında kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın 1945'te sona ermesiyle birlikte Kore Yarımadası'nın kuzeyi Sovyetler Birliği'nin güneyi ABD'nin denetimine girmişti. İki güç arasında anlaşma sağlanamayınca yarımada bölündü. 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı da bu bölünmeyi daha da perçinledi.

Nordkorea Militärparade zum 70. Jahrestag der Staatsgründung (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur'da bir araya gelmişti. Kim, tarihi buluşmada adanın nükleer silahlardan arındırılması sözü vermiş ancak silahsızlanmanın somut olarak nasıl bir takvim içerisinde gerçekleştirileceği karara bağlanmamıştı.

AFD, Reuters / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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