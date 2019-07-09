 Kuzey Kıbrıs’tan Rum tarafına işbirliği çağrısı | AVRUPA | DW | 13.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Kuzey Kıbrıs’tan Rum tarafına işbirliği çağrısı

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması için Rum tarafına işbirliği önerisinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan öneriye "tam destek" açıklaması geldi.

Akıncı ve Anastasiades (Arşiv)

Akıncı ve Anastasiades (Arşiv)

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiadis’e ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliği önerisinde bulunduğu açıklandı. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’nın internet sayfasından yayımlanan açıklamada, Akıncı’nın Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum tarafına ilettiği öneride ortak bir komite kurulması çağrısı yaptığı ve önerinin "hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini" amaçladığı belirtildi.

rkiye’den Akıncı’nın önerisine "tam destek"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Akıncı’nın önerisine "tam destek" geldi. Bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, kapsamlı işbirliği önerisinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meselesinin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır" denilerek, BM ve Avrupa Birliği dahil ilgili tüm taraflara ve "özellikle garantör ülkelere" öneriye destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında, "Ülkemizin Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı haklarının yanı sıra Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığı tamdır. Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin söz konusu hakları garanti altına alınıncaya kadar bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz" ifadelerine yer verildi. 

DW/SÖ, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Reuters: AB'nin Türkiye'ye Kıbrıs yaptırımları hazır

Reuters, Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleri nedeniyle AB'nin Türkiye'ye karşı devreye sokacağı önlemlere ulaştı. Taslak metinde üst düzey görüşmeleri askıya almak ve mali yardımları gözden geçirmek var. (11.07.2019)  

Atina nasıl bir Türkiye politikası izleyecek?

Yunanistan’ın yeni başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ülkenin mevcut dış politikasını sürdürmesi bekleniyor. Yeni yönetimin Türkiye politikasında ise büyük bir değişim beklenmiyor. (10.07.2019)  

ABD ve Mısır’dan Türkiye’ye Kıbrıs uyarısı

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerini artırmasına Washington ve Kahire’den uyarı geldi. Mısır, Ankara’yı "tek taraflı eylemlerini" durdurmaya davet etti. (10.07.2019)  

AP'ye seçilen Kıbrıslı Türk'ten barış ve federalizm vaadi

AP'ye seçilen ilk Kıbrıslı Türk olan Niyazi Kızılyürek, DW'ye yaptığı açıklamada kendisine oy verenlerin barışa oy verdiğini söyledi. DW'den Loukianos Liritsas, Kızılyürek'in Strasbourg'a uzanan yolculuğunu kaleme aldı. (05.07.2019)  

Benzer içerik

Türkei | Türkisches Bohrschiff Yavuz

Rusya ve AB'den Türkiye'ye sondaj tepkisi 09.07.2019

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisinin de Kıbrıs açıklarına ulaşmasının ardından Rusya bu duruma ilişkin "endişesini" dile getirdi. AB de Türkiye'ye yönelik tepkisini yineledi.

Türkei | Türkisches Bohrschiff Yavuz

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği yapan şirketler hakkında yasal işlem 02.07.2019

Kıbrıs Cumhuriyeti, ada çevresinde sondaj için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan üç şirket hakkında yasal süreç başlattığını açıkladı.

Türkei ENI Schiff Blockade

Kıbrıs'ta Türk gemisinin mürettebatı için tutuklama emri 13.06.2019

Güney Kıbrıs, ada açıklarında hidrokarbon arayan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kıbrıs'a ulaşan Yavuz adlı sondaj gemisi

Reuters: AB'nin Türkiye'ye Kıbrıs yaptırımları hazır

Reuters, Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleri nedeniyle AB'nin Türkiye'ye karşı devreye sokacağı önlemlere ulaştı. Taslak metinde üst düzey görüşmeleri askıya almak ve mali yardımları gözden geçirmek var.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  