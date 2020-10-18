 Kuzey Kıbrıs′ta seçimlerin ikinci turunda Tatar önde | AVRUPA | DW | 18.10.2020

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AVRUPA

Kuzey Kıbrıs'ta seçimlerin ikinci turunda Tatar önde

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda açılan ilk sandıklardan alınan sonuçlara göre, seçimi Ersin Tatar önde götürüyor.

Bildkombo Wahlkampf Nordzypern | Mustafa Akinci & Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs'ta bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Seçimlerdeki 738 sandıktan 618'i sayıldı. Gelen resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Ersin Tatar seçimi önde götürüyor.

Açılan ilk sandıklardan alınan ilk sonuçlara göre, Başbakan Ersin Tatar yüzde 52,12 oy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yüzde 47,88 oy aldı.

Ayrıntılar geliyor...

DHA/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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