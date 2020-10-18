Kuzey Kıbrıs'ta seçimlerin ikinci turunda Tatar önde

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda açılan ilk sandıklardan alınan sonuçlara göre, seçimi Ersin Tatar önde götürüyor.
Kuzey Kıbrıs'ta bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Seçimlerdeki 738 sandıktan 618'i sayıldı. Gelen resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Ersin Tatar seçimi önde götürüyor.
Açılan ilk sandıklardan alınan ilk sonuçlara göre, Başbakan Ersin Tatar yüzde 52,12 oy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yüzde 47,88 oy aldı.
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DHA/JD,BÖ
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Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. "Türkiye'nin seçime müdahale ettiğine" ilişkin iddialar tartışılırken, Kuzey Kıbrıs'taki atmosferi uzman ve gazeteciler DW Türkçe'ye değerlendirdi.
Kuzey Kıbrıs'ta ana muhalefet partisi CTP, bu hafta sonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı.