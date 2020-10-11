 Kuzey Kıbrıs′ta muhalefetten Akıncı′ya destek | AVRUPA | DW | 14.10.2020

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AVRUPA

Kuzey Kıbrıs'ta muhalefetten Akıncı'ya destek

Kuzey Kıbrıs'ta ana muhalefet partisi CTP, bu hafta sonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı, ikinci turda Başbakan Ersin Tatar'a karşı yarışacak

Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı, ikinci turda Başbakan Ersin Tatar'a karşı yarışacak

Kuzey Kıbrıs'ta 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Başbakan Ersin Tatar'a karşı yarışacak olan mevcut Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı'ya ana muhalefet partisinden destek geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, dün akşam gerçekleştirdiği toplantının ardından Akıncı'yı destekleme kararı aldığını duyurdu.

CTP yaptığı yazılı açıklamada, "CTP'nin Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı bir çözüme ulaştırılması çerçevesinde bir siyaset izlediği" vurgulanarak "CTP Parti Meclisi, bu çerçevede 18 Ekim tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yarışacak iki aday arasında, bu ilkeler doğrultusunda görev yapacağını açıklamış olan Sayın Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı almıştır" denildi.

CTP açıklamasında, tüm tarafların demokratik ortamı bozucu her türlü hamleden kaçınması gerektiğini de vurguladı.

CTP'nin adayı üçüncü olmuştu

Kuzey Kıbrıs'ta 11 Ekim'de yapılan seçimlerde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamamış ve seçim en çok oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalmıştı. Seçimin ilk turunda Ulusal Birlik Partisi'nin adayı ve Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 32'sini almış, bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yüzde 29 ile ikinci olmuştu. 11 Ekim'deki seçimlere cumhurbaşkanı adayı olarak katılan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise oyların 21'ini alarak ilk turu üçüncü sırada bitirmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 7'si bağımsız 11 aday yarıştı. Seçime katılım oranı ise yüzde 57'de kaldı.

Seçim öncesi Maraş krizi

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Maraş'ın belirli bölgelerinin halka açılacağını duyurmuştu.

Maraş'ın açılması kararı sonrası ise Kuzey Kıbrıs’ta Halkın Partisi (HP) ile Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) oluşan koalisyonun bozulmasına neden oldu. HP Genel Başkanı Yenal Senin, hükümetten çekilme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Tatar’ı Maraş bölgesinin yeniden açılması süreciyle ilgili kendilerini bilgilendirmemekle suçladı.

Maraş'ın açılmasını kendisinden de saklandığını söyleyen Akıncı da kararı "Maraş konusunda yapılan törenler, demokrasimiz açısından yüz karasıdır" diyerek Maraş'ın seçim malzemesi yapıldığı suçlamasında bulundu.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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