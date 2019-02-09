 Kuzey Kıbrıs′ta hükümet istifa etti | AVRUPA | DW | 09.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifa etti

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet ortağı Halk Partisi'nin koalisyondan çekilmesi ile birlikte Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya hükümetin istifasını sundu.

Tufan Erhürman ve Mustafa Akıncı

Tufan Erhürman (solda) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya istifasını sundu

Kuzey Kıbrıs'taki koalisyon ortaklarından Halk Partisi'nin (HP) hükümetten çekildiğini açıklaması üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya iletti.

Akıncı ile görüşmesinde konuşan Erhürman, "Gelinen aşamadan sonra hükümet sona eriyor. Birlikte eş güdüm içerisinde verimli bir çalışma yürüttük" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı da Erhürman'a hitaben, "İyi diyalog geçirdik. Kolay bir dönemde Başbakanlık yapmadınız. Ciddi sıkıntılar geçirdi ülkemiz. Koalisyonların devam ettirilmesi de zor oluyor. Her yaşanan geleceğe dersler çıkaran bir örnek oluşturur. Verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Akıncı, gelecek hafta tüm siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğini ve görüşmeler sonrası hükümet kurmak için hangi partiyi görevlendireceğine karar vereceğini belirtti.

Çatlak arazi tartışmasından çıktı

HP milletvekilleri ile koalisyonun bir diğer ortağı Demokrat Parti'nin (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş arasında yaşanan bir tartışma hükümette çatlak oluşmasına neden oldu.

Aynı zamanda Maliye Bakanı olan Denktaş'ın devlete ait bir araziyi oğlu Rauf Denktaş'a 10 yıllığına kiralamaya çalışmasına HP milletvekillerinin karşı çıkması üzerine Denktaş Çarşamba akşamı bakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmeler üzerine HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın acil olarak toplandığı parti meclisinde, HP'nin koalisyondan çekilmesine ilişkin karar çıktı.

Kuzey Kıbrıs'ta 7 Ocak 2018'de düzenlenen erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman'ın başbakanlığında kurulan CTP-HP-DP-Toplumcu Demokrasi Partisi koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

DW,DHA/ÇÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kuzey Kıbrıs'ta seçimin galibi UBP

Kuzey Kıbrıs’ta yapılan parlamento seçimlerinin galibi Ulusal Birlik Partisi oldu. Ancak sandıktan çıkan sonuca göre hükümet kurmak için bir kez daha koalisyon gerekecek. (08.01.2018)  

AİHM Rumların tazminatı için Ankara'dan savunma istiyor

Kıbrıslı Rumların 1974 sonrası Kuzey Kıbrıs’ta kalan taşınır ve taşınmaz malları için kurulmuş Taşınmaz Mal Komisyonu, ağır çalıştığı ve etkin olmadığı iddiaları nedeniyle yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündeminde. (16.04.2019)  

Sekiz soruda Kuzey Kıbrıs’taki erken seçim

Seçim sistemi değiştirilen ve cinsiyet kotası getirilen Kuzey Kıbrıs’ta erken genel seçimler yapıldı. Yeni meclisin belirleneceği seçimler ile ilgili bilmeniz gerekenleri sekiz soruda derledik. (07.01.2018)  

Benzer içerik

UN Hauptquartier Zypern Konflikt Anastasiades Guterres Akinci

Kıbrıs'ta gayriresmi zirve hazırlığı 09.02.2019

BM, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin 26 Şubat'ta gayriresmi bir toplantıda bir araya geleceğini açıkladı. Hedef, taraflar arasındaki kalıcı barış müzakerelerine yeniden başlanması.

Cyprus Natural Gas

Kıbrıs’ta çözüm baskısı artıyor 14.11.2018

Akdeniz’de kızışan enerji rekabeti, Kıbrıs’ta çözüm arayışının parametrelerinde değişime yol açıyor. Anastasiadis'in gevşek federasyon önerisi ve sondaj çalışmalarındaki hareketlilik ne anlama geliyor? Uzmanlara sorduk.

Nordzypern - Parlamentswahl

Kuzey Kıbrıs'ta seçimin galibi UBP 08.01.2018

Kuzey Kıbrıs’ta yapılan parlamento seçimlerinin galibi Ulusal Birlik Partisi oldu. Ancak sandıktan çıkan sonuca göre hükümet kurmak için bir kez daha koalisyon gerekecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Frankreich Europaparlament in Straßbourg (picture-alliance/dpa/RIA Novosti/V. Fedorenko)

YSK kararına Avrupa'dan eleştiri

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği iptal kararının, "seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verecek potansiyele sahip olduğunu" ifade etti.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  