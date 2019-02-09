Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifa etti

Kuzey Kıbrıs'taki koalisyon ortaklarından Halk Partisi'nin (HP) hükümetten çekildiğini açıklaması üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya iletti.

Akıncı ile görüşmesinde konuşan Erhürman, "Gelinen aşamadan sonra hükümet sona eriyor. Birlikte eş güdüm içerisinde verimli bir çalışma yürüttük" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı da Erhürman'a hitaben, "İyi diyalog geçirdik. Kolay bir dönemde Başbakanlık yapmadınız. Ciddi sıkıntılar geçirdi ülkemiz. Koalisyonların devam ettirilmesi de zor oluyor. Her yaşanan geleceğe dersler çıkaran bir örnek oluşturur. Verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Akıncı, gelecek hafta tüm siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğini ve görüşmeler sonrası hükümet kurmak için hangi partiyi görevlendireceğine karar vereceğini belirtti.

Çatlak arazi tartışmasından çıktı

HP milletvekilleri ile koalisyonun bir diğer ortağı Demokrat Parti'nin (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş arasında yaşanan bir tartışma hükümette çatlak oluşmasına neden oldu.

Aynı zamanda Maliye Bakanı olan Denktaş'ın devlete ait bir araziyi oğlu Rauf Denktaş'a 10 yıllığına kiralamaya çalışmasına HP milletvekillerinin karşı çıkması üzerine Denktaş Çarşamba akşamı bakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmeler üzerine HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın acil olarak toplandığı parti meclisinde, HP'nin koalisyondan çekilmesine ilişkin karar çıktı.

Kuzey Kıbrıs'ta 7 Ocak 2018'de düzenlenen erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman'ın başbakanlığında kurulan CTP-HP-DP-Toplumcu Demokrasi Partisi koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

DW,DHA/ÇÖ,JD

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