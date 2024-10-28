Kuzey Kıbrıs'ta şüpheli yenidoğan ölümü: 5 gözaltı

Kuzey Kıbrıs'taki bir hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bebeklere saf alkol verildiği iddia edildi. Bir bebeğin yaşamını yitirdiği hastane hakkında inceleme başlatılırken beş kişi gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs'ta bir bebeğin öldüğü, altı bebeğin entübe edildiği hastane hakkında inceleme başlatıldı. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov hayatını kaybetti. Aynı ünitede tedavi gören ve sağlık durumları kritik olan altı bebek de entübe edildi.

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli beş kişi gözaltına alındı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi heyeti, "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla ilk duruşmaları yapılan beş şüpheli hakkında polisteki gözaltı sürelerinin üçer gün uzatılmasına, hastaneyle ilgili teknik incelemenin tamamlanmasına, ölen bebeğin otopsi raporunun istenmesine karar verdi.

Tıbbi alkol iddiası

Bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini ileri süren aileler, bebeklerin durumundan Sağlık Bakanlığı ve hastane çalışanlarını sorumlu tutuyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ederken ilgili soruşturmanın takipçisi olacağını kaydetti.

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek bugün yaptığı açıklamada, entübe edilen altı bebeğin sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu savundu.

Sağlık Bakanı Dinçyürek daha önce yaptığı açıklamada olayın tüm boyutlarıyla ve şeffaf biçimde araştırılacağını, bir ihmal tespit edilmesi hâlinde sorumluların cezalandırılacağını söylemişti.

DW/SÖ,CÖ

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