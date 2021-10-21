Kuzey Kıbrıslılara yasak listesi iddiası

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Türkiye'nin Kuzey Kıbrıslı 42 kişiye yönelik yasaklılar listesi oluşturduğu iddia ediliyor. Son olarak gazeteci Ali Kişmir, İstanbul Havalimanı'nda 'güvenlik gerekçesiyle' alıkonularak, sınır dışı edildi.
Türkiye’nin bazı Kuzey Kıbrıslıları "güvenlik gerekçesiyle" ülkeye almadığı ve sınır dışı ettiğine yönelik tartışmalar yeniden gündemde.
Kıbrıs'ta yayın yapan Avrupa gazetesi 42 kişilik yasaklılar listesi olduğunu iddia etti. Yasaklı isimler listesinde, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da bulunduğu öne sürülüyor.
Akıncı'nın Türkiye'ye girişinin yasaklandığı iddiasına ilişkin bir soruyu Twitter hesabından yanıtlayan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bu bir yalandır. Nokta" ifadelerini kullandı.
Son olarak Kıbrıs Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, İstanbul Havalimanı'nda 'güvenlik gerekçesiyle' alıkonularak, sınır dışı edildi.
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© Deutsche Welle Türkçe
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