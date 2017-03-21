Kuzey İrlanda'daki saldırıda Yeni IRA şüphesi

Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde cumartesi akşamı düzenlenen bombalı saldırının ardından dört kişi gözaltına alındı.

Kuzey İrlanda polisi, saldırıyla ilgili pazar günü önce sabah saatlerinde 20'li yaşlarında iki kişiyi, akşam da 34 ve 42 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Bomba yüklü araç, kentteki adliye binasının önünde patlamıştı. Araç, adliyenin önüne patlayıcı yerleştirildiğine dair ihbar üzerine polisin bölgede tahliye işlemleri başlatmasının ardından gerçekleşmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Polis olayda kullanılan pizza dağıtım aracının, saldırıdan yaklaşık iki saat önce silahlı iki kişi tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Kuzey İrlanda Emniyet Teşkilatı Müdür Yardımcısı Mark Hamilton, olaydan Yeni IRA'yı sorumlu tuttu. Hamilton, Yeni IRA'nın "Kuzey İrlanda'daki diğer ayrılıkçı cumhuriyetçi grupların çoğu gibi, insanları olmak istemeyecekleri bir yere sürüklemeye kararlı" olduğunu ifade etti.

Yeni IRA, doksanlı yılların sonundaki barış sürecinde silah bırakmayı reddeden İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) mensuplarının kurulmuştu. Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ve birleşik İrlanda'nın kurulmasını amaçlayan IRA, 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması kapsamında 2005 yılında silah bırakmıştı.

DW,dpa,AFP/CÖ,EC

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