Kuzey İrlanda'daki gazeteci cinayetinde iki gözaltı

Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde Perşembe günü çıkan olaylar sırasında gazeteci Lyra McKee'nin vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. Polisin verdiği bilgilere göre, 18 ve 19 yaşlarındaki şüpheli erkeklerin terörle mücadele yasaları kapsamında gözaltına alındığı ve ifadelerinin alınması için Belfast'taki polis karakoluna götürüldüğü bildirildi.

İrlandalı Katoliklerin İngiliz egemenliğine karşı isyan ettiği 1916 Paskalya Ayaklanması'nın yıl dönümü kapsamında Londonderry kentinde düzenlenen gösterilere şiddet karışmış, 18 Nisan akşamında gösterileri takip eden 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee vurularak hayatını kaybetmişti. Cinayet soruşturmasının terör kapsamında inceleneceğini duyuran polis, saldırının arkasında paramiliter örgüt "Yeni IRA”nin olduğundan şüphelenildiğini açıklamıştı.

Cinayet soruşturması terör kapsamında incelenecek.

Kuzey İrlanda'daki protestoları uzun süredir takip eden bir isim olan gazeteci McKee, The Atlantic dergisi ve Buzzfeed News sitesinin aralarında bulunduğu çeşitli medya kurumları için çalışmıştı.

Şiddet olaylarında artış kaydediliyor

İrlanda'daki Katolik ayrılıkçılar, her Paskalya'da 24 Nisan 1916 tarihinde Dublin'de İngiliz egemenliğine karşı başlatılan isyanı anıyor. Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan itibaren on yıllarca Katolik ayrılıkçılar ile birlik yanlısı Protestanlar arasında çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuş, birçoğu ayrılıkçı İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) tarafından öldürülen 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti. 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması kararlaştırılmıştı.

Londonderry kenti 1972 yılında "Kanlı Pazar” olaylarına sahne olmuştu. 30 Ocak tarihinde İngiliz askerleri izinsiz yapılan bir gösteriye ateş açmış, toplam 14 silahsız gösterici hayatını kaybetmişti.

Londonderry, 18 Nisan akşamı şiddetli protestolara sahne olmuştu.

Son aylarda Kuzey İrlanda'daki şiddet olaylarında artış kaydedildi. Polis, olaylardan "Yeni IRA”yi sorumlu tutuyor. Ocak ayında Londonderry'de bir otomobile konan bir bomba infilak etmişti.

Brexit sürecindeki soru işaretlerinden biri

Kuzey İrlanda, Brexit anlaşmazlığında da önemli rol oynuyor. Protestanlar ile Katolikler arasında ortaklığa dayalı bir yönetim öngören Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda arasındaki sınırda kontrol olmamasını öngörüyor. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında İrlanda Cumhuriyeti AB sınırları içinde kalmaya devam edecek. İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında sınır kontrollerine geçilmesiyle yeni bir şiddet dalgasının başlayabileceğinden endişe ediliyor.

AFP/AÜ,DÇÜ

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