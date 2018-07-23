 Kuzey Irak′ta gözler sandıkta | DÜNYA | DW | 30.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kuzey Irak'ta gözler sandıkta

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) seçmenler parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçimlerin favorisi iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP).

default

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bağımsızlığını ilan etmesinden yaklaşık bir yıl sonra parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere seçimlere gitti. Yerel saatle 8'de açılan sandıklar 18'de kapandı. 3 milyon 85 bin seçmen Erbil'deki parlamentonun 111 üyesini belirlemek üzere sandık başına çağrıldı. Seçimlerde 40'tan fazla parti ve gruptan 750'den fazla aday yarıştı. Seçimlerin favorisi iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP). KDP'nin parlamentoda hâlihazırda 38 sandalyesi bulunuyor. Geleneksel rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (PUK) ise 18. Son yıllarda yükselişe geçen Goran (Değişim) Hareketi parlamentoda 24 sandalye ile temsil ediliyor. Toplam 111 sandalyeli Kürdistan Parlamentosu'nda Hristiyan, Türkmen ve Ermeniler için 11 sandalye ayrılıyor.

Kürdistan Bölgesi Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının 72 saat içinde açıklanacağını duyurdu. Seçimlerin ardından parlamento, yeni başkanı seçecek. Bu konuda en büyük çekişmenin KDP ve PUK arasında yaşanması bekleniyor.

Oyunu Erbil'in Ankava semtinde kullanan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları ülkenin önümüzdeki dört yıl kaderini belirleyecek bu seçimlerde oy vermeye çağırdı.

Irak Wahlen in Erbil

Bağımsızlık ilanı krize sürüklemişti

Eski başkan Mesut Barzani 25 Eylül 2017'de IKBY'yi referandumuna götürmüş ve sandıktan yaklaşık yüzde 93 oranında "bağımsızlığa evet" oyu çıkmıştı. Referandumun ardından IKBY ile Bağdat'taki merkezi hükümet arasındaki gerginlik tırmanmış ve Bağdat yönetimi zengin petrol kaynaklarına sahip Kerkük ve diğer ihtilaflı bölgelerin kontrolünü peşmergeden almıştı. Geçen yıl 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimler, Irak ordusunun bu bölgelere yönelik operasyonları nedeniyle ertelenmişti. Yaşanan gerginliğin ardından IKBY ağır bir ekonomik krize sürüklenmiş, geçen yılın sonlarında memurlar ve peşmergenin maaşları ödenemediği için bölgede protesto gösterileri düzenlenmişti.

Almanya'nın IKBY'de 100'den fazla askeri bulunuyor. Alman askerleri Erbil'de peşmergelere mayınların etkisiz hâle getirilmesi ve lojistik gibi konularda destek sunuyor. Berlin IŞİD'le mücadele amacıyla peşmergeye silah yardımı da yapmıştı. 

dpa,AFP,rtr/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bağdat peşmergenin maaşını ödemeye hazır

Irak hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde görevli memur ve peşmergelerin maaşlarını ödeyeceklerini duyurdu. (31.10.2017)  

Barzani başkanlık görevini bırakıyor

1 Kasım tarihinde görev süresi sona eren Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıkladı. (29.10.2017)  

İran IKBY'ye sınırlarını yeniden açtı

İran, bağımsızlık referandumu sonrası kapattığı Irak Kürdistan Bölgesi ile arasındaki iki sınır kapsını yeniden açtığını duyurdu. (02.01.2018)  

Benzer içerik

Irak Erbil Anschlag auf Gouverneurs-Sitz

Erbil Valiliği'ne silahlı saldırı 23.07.2018

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de valiliğe silahlı saldırı sonrası başlatılan operasyon sona erdi. Operasyonda üç saldırganın da öldüğü bildirildi.

Irak Kurden halten an Referendum fest

Barzani 1 Kasım'da seçime gidiyor 03.10.2017

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) uluslararası tepkilere rağmen parlamento ve başkanlık seçimlerinin 1 Kasım’da yapılacağını açıkladı.

Masoud Barzani

IKBY’den Bağdat’ın diyalog çağrısına olumlu yanıt 19.10.2017

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağdat’ın diyalog çağrısına olumlu yanıt verdi. Ancak Erbil ve Bağdat arasındaki gerginlik sürüyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Endonezya'da can kaybı 800'ü aştı

Endonezya'da Cuma günkü deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı. Hâlen ulaşılamayan birçok afet bölgesi olması, can kaybının yükseleceğine dair endişeleri artırdı. 

FOTO-GALERİ

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld (DW/M. Odabasi)

Merkez Camii: Birlikteliğin sorunlu sembolü

DİTİB Köln Merkez Camii'nin entegrasyonun simgesi olması planlanıyordu. Ancak cami birçok tartışmaya da neden oldu. 