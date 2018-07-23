Kuzey Irak'ta gözler sandıkta

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bağımsızlığını ilan etmesinden yaklaşık bir yıl sonra parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere seçimlere gitti. Yerel saatle 8'de açılan sandıklar 18'de kapandı. 3 milyon 85 bin seçmen Erbil'deki parlamentonun 111 üyesini belirlemek üzere sandık başına çağrıldı. Seçimlerde 40'tan fazla parti ve gruptan 750'den fazla aday yarıştı. Seçimlerin favorisi iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP). KDP'nin parlamentoda hâlihazırda 38 sandalyesi bulunuyor. Geleneksel rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (PUK) ise 18. Son yıllarda yükselişe geçen Goran (Değişim) Hareketi parlamentoda 24 sandalye ile temsil ediliyor. Toplam 111 sandalyeli Kürdistan Parlamentosu'nda Hristiyan, Türkmen ve Ermeniler için 11 sandalye ayrılıyor.

Kürdistan Bölgesi Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının 72 saat içinde açıklanacağını duyurdu. Seçimlerin ardından parlamento, yeni başkanı seçecek. Bu konuda en büyük çekişmenin KDP ve PUK arasında yaşanması bekleniyor.

Oyunu Erbil'in Ankava semtinde kullanan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları ülkenin önümüzdeki dört yıl kaderini belirleyecek bu seçimlerde oy vermeye çağırdı.

Bağımsızlık ilanı krize sürüklemişti

Eski başkan Mesut Barzani 25 Eylül 2017'de IKBY'yi referandumuna götürmüş ve sandıktan yaklaşık yüzde 93 oranında "bağımsızlığa evet" oyu çıkmıştı. Referandumun ardından IKBY ile Bağdat'taki merkezi hükümet arasındaki gerginlik tırmanmış ve Bağdat yönetimi zengin petrol kaynaklarına sahip Kerkük ve diğer ihtilaflı bölgelerin kontrolünü peşmergeden almıştı. Geçen yıl 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimler, Irak ordusunun bu bölgelere yönelik operasyonları nedeniyle ertelenmişti. Yaşanan gerginliğin ardından IKBY ağır bir ekonomik krize sürüklenmiş, geçen yılın sonlarında memurlar ve peşmergenin maaşları ödenemediği için bölgede protesto gösterileri düzenlenmişti.

Almanya'nın IKBY'de 100'den fazla askeri bulunuyor. Alman askerleri Erbil'de peşmergelere mayınların etkisiz hâle getirilmesi ve lojistik gibi konularda destek sunuyor. Berlin IŞİD'le mücadele amacıyla peşmergeye silah yardımı da yapmıştı.

dpa,AFP,rtr/HT,CÖ

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