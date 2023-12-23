Kuzey Irak'ta altı asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda altı askerin hayatını kaybettiği, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ta PKK'nın saldırısı sonucu toplam altı askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan ilk yazılı açıklamada, Kuzey Irak'ta 22 Aralık'ta PKK'nın saldırısında ve akabindeki çatışmada üç askerin hayatını kaybettiği, dört askerin yaralandığı kaydedildi. Bakanlık ayrıca, çatışmaların sürdüğünü, saptanan hedeflere ve örgüt üyelerinin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlendiğini belirtti.

MSB tarafından daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise yaralanan dört askerden üçünün daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, süren çatışmalarda "etkisiz hale getirilen terörist sayısı yediye yükselmiştir" ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri de duyurdu.

PKK, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO ile ABD gibi birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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DHA/ETO,JD