Kuzey Denizi'nde iki gemi çarpıştı, kayıplar var

Kuzey Denizi'nde bulunan Alman Körfezi'nde Polesie ve Verity adlı iki yük gemisi Salı sabahı saat 05.00 sularında çarpıştı. Verity adlı yük gemisi batarken, mürettebattan kayıpların olduğu bildirildi. Bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı. Kurtarılan bir kişi tedavi altına alınırken diğer kayıpların aranmasına gemi ve helikopterlerle devam ediliyor. Toplam kayıp sayısı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Olay Helgoland adasının yaklaşık 22 kilometre güneybatısında, Langeoog adasının ise 31 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldi.

Kaza sonrası batan 91 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Verity, Büyük Britanya'daki Immingham'a gitmek üzere Bremen'den denize açılmıştı.

Yüzer durumdaki Polesie ise 190 metre uzunluğunda ve 29 metre genişliğine sahip.

Gemi Hamburg'dan İspanya'nın La Coruña limanına gidiyordu. Kaza sırasında Polesie'de 22 kişi bulunuyordu.

Kazanın nedeni soruşturuluyor.

dpa/TY,EC

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