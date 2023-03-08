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Kuzey Akım boru hatlarında geçen Eylül ayındaki patlamaların ardından sızıntı yaşanmıştı.
Kuzey Akım boru hatlarında geçen Eylül ayındaki patlamaların ardından sızıntı yaşanmıştı.Fotoğraf: Danish Defence Command/dpa/picture alliance
PolitikaUkrayna

Kuzey Akım sabotajında "Ukrayna yanlısı grup" suçlaması

2 saat önce

Ukrayna Savunma Bakanı, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajda ülkesinin dahli olmadığını söyledi. Sabotajın "Ukrayna yanlısı bir grup" tarafından düzenlendiğine dair haberler konusunda Rusya da açıklama yaptı.

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Kuzey Akım boru hatlarına geçen Eylül ayında düzenlenen sabotajla ilgili yayımlanan haberler, söz konusu patlamaların arkasında kimin olduğuna dair tartışmaları alevlendirdi.

New York Times gazetesinin haberinde, ABD'li yetkililerin Kuzey Akım sabotajından "Ukrayna yanlısı bir grubun" sorumlu olduğuna dair yeni bir istihbarat edindiği bildirildi. Ancak gazete, ABD'nin elinde bu saldırıyı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ya da yardımcılarıyla ilişkilendirecek herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

Alman kamu yayın organları ARD ve SWR ile Die Zeit gazetesi ise sabotaja ilişkin yürütülen soruşturmada, patlamaların sahte pasaport kullanan beş erkek ve bir kadından oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildiği bulgusuna ulaşıldığını bildirdi. Alman makamlarının, gerçek uyruğu bilinmeyen bu kişilerin merkezi Polonya'da bulunan ancak Ukrayna vatandaşlarına ait olan bir şirketten kiraladıkları tekne ile bu sabotajı düzenlediği sonucuna ulaştığı belirtildi. Zeit gazetesi sabotaja ilişkin soruşturmalara Alman, İsveçli, Danimarkalı, Hollandalı ve ABD'li yetkililerin dâhil olduğunu bildirdi.

Kiev: Biz yapmadık

Sabotajla ilgili çıkan haberler hakkında açıklamada bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise "Bunlar, bizim özel kuvvetlerimiz için iltifat gibi. Ama bu bizim eylemimiz değil" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları toplantısında konuşan Reznikov, olayla ilgili süren uluslararası soruşturmalara güveninin tam olduğunu ifade etti. Reznikov, çıkan haberlerin Ukrayna'ya Batı tarafından verilen desteği etkileyeceğini düşünmediğini söyledi.

Zelenskiy'in danışmanı Mihaylo Podolyak da attığı tweet'te Ukrayna'nın Kuzey Akım boru hatlarında patlamalarla ilgisi bulunmadığını ve "Ukrayna yanlısı sabotaj grupları" hakkında da bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Rusya: Manipülasyon

Çıkan haberlerle ilgili yorumda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu saldırıyı organize edenlerin olayı saptırmak istediği açık. Çok iyi koordine edilmiş bir medya kampanyası olduğu aşikâr" dedi.

"Tüm bu hikâye sadece tuhaf değil. Korkunç bir suç kokusu da yayıyor" ifadesini kullanan Peskov, Rusya'nın bu olayla ilgili yürütülen soruşturmanın dışında tutulmasına yönelik eleştirisini de yineledi. Kremlin Sözcüsü, sabotaja ilişkin şeffaf bir uluslararası soruşturma açılması için çağrıda bulundu.

Berlin'den uyarı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise sabotajı gerçekleştirdiği iddia edilen Ukrayna yanlısı grubun Kiev'deki hükümetin bilgisi dışında hareket edip etmediğine dair ayrımın önemine dikkat çekti.

Aceleyle bir sonuca varılmaması gerektiğini ifade eden Pistorius, kamuoyunun gerçek failden uzaklaşması için kasten yanlış ipuçları bırakılmış olabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Akım hattında geçen Eylül ayında meydana gelen patlamalar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarındaki dört ayrı noktada sızıntıya yol açmıştı. Moskova ve Batı olayın ardından birbirine sabotaj suçlaması yöneltmişti.

Patlamalar, İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekomonik bölgelerinde gerçekleşmişti. Her iki ülke de patlamaların kasıtlı olarak gerçekleştirildiği sonucuna varırken arkasında kimin olabileceğine dair açıklamada bulunmamıştı. Rusya birçok defa kanıt göstermeksizin patlamalardan ABD ve İngiltere'yi sorumlu tutmuştu. Washington ve Londra ise bu iddiayı yalanlamıştı.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,HT

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