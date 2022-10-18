Kuzey Akım raporu: Sızıntının nedeni "çok güçlü" patlamalar

Danimarka polisi, Kuzey Akım boru hatlarındaki incelemesinde sızıntılara "çok güçlü" patlamaların yol açtığı sonucuna vardı. Olayın sabotaj olduğu düşünülüyor.

Danimarka polisi, Eylül ayı sonunda Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz hatlarında meydana gelen sızıntı hakkındaki incelemesi ile ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

Polisten yapılan açıklamada, Danimarka münhasır ekonomik bölgesi içindeki Kuzey Akım 1 ve 2'de meydana gelen sızıntının nedeninin "çok güçlü patlamalar" olduğu sonucuna varıldığı belirtildi. Polis, soruşturmanın Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (PET) ile oluşturulacak ortak ekip ile yürütüleceğini duyurdu. Ancak İsveç ve Almanya ile ortaklaşa bir soruşturma yürütülüp yürütülmeyeceği hakkında bir şey söylemek için "henüz çok erken olduğu" belirtildi.

Öte yandan İsveç medyasında yayınlanan görüntüler boru hatlarında meydana gelen hasarın boyutlarını ortaya koydu. Expressen gazetesi tarafından yayınlanan videolarda, boru hattının en az elli metrelik bölümünün tahrip olduğu veya denizin altına gömüldüğü görüldü. Denizin seksen metre altında çekilen görüntülerde, boru hattındaki büyük çatlaklar ve bükülmüş metaller de dikkat çekti.

Kremlin: Rusya'yı suçlama amacı taşıyor

Rusya'dan yapılan açıklamada, Baltık Denizi altındaki boru hatlarındaki hasarı tespit etmek için yürütülen uluslararası incelemelerin en baştan Rusya'yı suçlama amacı taşıdığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "temel mantığın" boru hatlarındaki hasarın Rusya'nın çıkarlarına bir darbe olduğunu gösterdiğini söyledi. Peskov, soruşturmanın Moskova'nın bilgisi olmadan "gizlice" yürütüldüğünü savundu.

İsveç ve Danimarkalı yetkililer, Rusya ile Almanya arasında doğal gaz sevkiyatı amacıyla Baltık Denizi'nde inşa edilen Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki dört sızıntıya ilişkin inceleme başlatmıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sızıntıların kaza sonucu değil, "kasıtlı eylemler" nedeniyle oluştuğunu ileri sürmüştü. Ancak Başbakan daha fazla ayrıntı vermemişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise sızıntıların Ukrayna kriziyle bağlantılı olduğunu dile getirmişti. Rusya söz konusu iddiaları geri çevirerek sızıntılar sonrası durumun ABD, Polonya ve Ukrayna'ya fayda sağladığını savunmuştu.

Reuters, AFP/BÖ,BK