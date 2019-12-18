 Kuzey Akım 2′de gecikme bekleniyor | DÜNYA | DW | 23.12.2019

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DÜNYA

Kuzey Akım 2'de gecikme bekleniyor

ABD’de Kuzey Akım 2 projesine katılan şirketlere yaptırım öngeren yasanın kabulü Almanya ve Rusya’yı harekete geçirdi. Berlin, yasanın somut sonuçlarını inceliyor. Moskova ise ABD'ye karşı yaptırımları gündemine aldı.

Allseas şirketi Trump'ın imzası üzerine Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım 2 projesi çalışmalarını durdurdu.

Allseas şirketi Trump'ın imzası üzerine Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım 2 projesi çalışmalarını durdurdu.

ABD’de kabul edilen ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine katılan şirketlere yaptırım öngören yasaya Almanya ve Rusya’nın tepkisi sürüyor.

Alman hükümetinin Transatlantik İlişkiler Koordinatörü Peter Beyer yasa sonucunda projenin yavaşlayacağını ancak projenin sona ermeyeceğini söyledi. Deutschlandfunk radyosuna açıklamalar yapan Beyer projenin tamamlanmasının “zaman olarak ileri bir tarihe atılacağını” belirterek “Sanıyorum ki gelecek yılın ikinci yarısında boru hattı tamamlanmış olacak” dedi.

“Gecikmeyi ve daha yüksek masrafları beraberinde getiren alternatifler de bulunduğunu” belirten Beyer, ABD ile Almanya arasındaki ihtilafa siyasi düzlemde diyalog yoluyla çözüm arayışının sürmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’nin alt ve üst kanadının kabul ettiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı (NDAA) geçen Cuma akşamı imzalamıştı. Yasanın öngördüğü yaptırımlar Kuzey Akım 2 ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine katılan şirketleri hedef alıyor. Washington’un yaptırım uygulanacak kişi ve kurumların isimlerini belirlemek için 60 günlük süresi bulunuyor. Projede yer alan ve yaptırımların hedefi haline gelmesi beklenen firmalardan İsviçre-Hollanda şirketi Allseas, Trump’ın imzası üzerine Baltık Denizi’ndeki çalışmalarını durdurmuştu.

Ulrike Demmer

Ulrike Demmer

Berlin yasayı incelemeye aldı

Berlin ise yasanın somut olarak hangi sonuçları yaratacağını incelemeye başladı. Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer başkent Berlin’de yaptığı açıklamada ”Yakından bakıyoruz ve ilerisinde ne olacağına ondan sonra karar vereceğiz” dedi. ABD’nin yaptırımlarına karşı yaptırımla yanıt seçeneği ise hükümetin gündeminde değil.

Demmer Almanya’nın ABD büyükelçisi aracılığıyla Washington ile temas halinde olduğunu söyledi. Yasanın ne gibi sonuçlar yarattığını ve nasıl boşluklar taşıdığını yakından incelediklerini belirten Demmer yasanın projenin nihai bir biçimde durdurulması sonucunu doğurduğuna varmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Rus doğalgazını bazı Doğu ve Orta Avrupa ülkelerini baypas ederek Almanya’ya ulaştıracak olan Kuzey Akım 2 projesine Polonya ve Ukrayna gibi bazı Avrupa Birliği ülkeleri de karşı çıkıyor. Rus gazının Avrupa Birliği’ne taşınmasında birinci transit ülke konumundaki Ukrayna, ABD'nin yürürlüğe soktuğu yasayı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Rusya Başbakanı Medvedev

Rusya Başbakanı Medvedev

Rusya yaptırımları görüşüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Baltık Denizi’ndeki boru hattı çalışmalarının durması üzerine bir açıklama yaptı. ABD’nin yaptırımlarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini savunan Lavrov ABD'nin “kesin kabul edilemez, kaba davranışlarının” tepkisiz kalmayacağını söyledi.

Almanya’nın aksine ABD’ye yaptırım seçeneği Rusya’nın gündeminde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşı yaptırımların ilan edileceğini açıkladı. Başbakan Dimitri Medvedev de bugün Bakanlar Kurulundan ABD’ye karşı yaptırım hazırlıklarına başlanmasını istedi.

Rusya, ABD’nin daha pahalı olan kendi sıvılaştırılmış gazını satmak için projeye karşı çıktığını savunuyor. Washington ise aldığı kararı Avrupa’nın enerji kaynakları bakımından bağımsızlığını güvence altına almakla gerekçelendiriyor. ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell haftasonu yaptığı açıklamada "Amaç hep Avrupa enerji kaynaklarının çeşitliliğini sağlamak ve bir ülkenin ya da bir kaynağın Avrupa üzerinde enerji yoluyla çok güçlü bir nüfuz oluşturmamasını güvence altına almak" demişti.

DW, dpa, AFP / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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