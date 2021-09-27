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Kuytul: Olayı tamamen MHP üstlendi | Nevşin Mengü Soruyor

Nevşin Mengü Soruyor'da konuklar, Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve ekonomist Güldem Atabay'dı. Furkan Vakfı yürüyüşüne yönelik sert polis müdahalesini değerlendiren Kuytul "Olayı tamamen MHP üstlendi. Polislerin zaten tamamen MHP'nin kontrolünde olduğunu bilmeyen yok" dedi. Programın diğer konuğu Atabay ise Kur Korumalı Mevduat sisteminin sonuçlarını ve bu uygulamanın geleceğini yorumladı.