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PolitikaKuveyt

Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

16 Aralık 2023

2020'de göreve başlayan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın 86 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

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Şeyh Nevvaf, 2020'de göreve gelmişti. Fotoğraf: Jaber Abdulkhaleg/AP Photo/picture alliance

Emiri Şeyh Nevvaf el Ahmed el Cabir es Sabah'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Kuveyt devlet televizyonu, Emir'in 86 yaşında öldüğünü duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı Kuna, ülkede 40 günlük yas ilan edildiğini, devlete ait kurumların üç gün boyunca faaliyetlerine ara vereceğini bildirdi. 

Emir'in Kasım ayı sonunda nedeni bilinmeyen bir rahatsızlıktan dolayı acile kaldırıldığının açıklanmasından bu yana Kuveyt kamuoyu Şeyh Nevvaf'ın sağlığının akıbeti hakkında haber bekliyordu. Devlete ait haber kuruluşları, Şeyh'in 2021 yılının Mart ayında bazı tıbbi kontroller için ABD'ye gittiğini bildirmişti.

2016 yılında Veliaht Prens ilan edilen, Kuveyt İçişleri ve Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunan Şeyh Nevvaf, Kuveyt Emiri Sabah el Ahmed el Cabir es Sabah'ın 2020 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yeni emir olarak yemin ederek görevine başlamıştı.

Yeni Emir Şeyh Meşal

Kuveyt Başbakan Yardımcısı İsa el Kandari Şeyh Nevvaf'ın ölümü sonrasında yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki Şeyh Şeyh Meşal el Ahmad el Cabir'in yeni Emir olduğunu duyurdu. 

 

Washington'ın sadık müttefiki

Yaklaşık 4 milyon 200 binlik bir nüfusa sahip olan Kuveyt, dünyanın en büyük altıncı petrol rezervlerine sahip. 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana ABD'nin en sadık müttefiklerinden biri olan Ortadoğu ülkesinde yaklaşık 13 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

AP/SÖ,JD

 

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