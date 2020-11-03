Kurz: Avusturya'nın değerlerine yönelik nefret eylemi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İslamcılığa karşı mücadaleyi kararlılıkla yürüteceklerini açıkladı. Kurz, Viyana'da dört kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin olarak bu sabah halka hitaben bir konuşma yaptı.

Kurz, "Bu medeniyet ile barbarlık arasındaki bir mücadele ve bu mücadeleyi tüm kararlılığımızla yürüteceğiz" dedi. Avusturya Başbakanı, saldırgan veya saldırganların Avusturya'nın "temel değerlerine, hayat tarzına ve demokrasisine yönelik nefret" ile eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bunun "Hristiyanlar ile Müslümanlar veya Avusturyalılar ile göçmenler arasındaki bir anlaşmazlık" olmadığını vurgulayan Kurz, bunun barışa inananlar ile savaş isteyenler arasındaki bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Bunun "açık bir şekilde İslamcı bir saldırı" olduğunu belirten Kurz, "Teröristlerin bizi sindirmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Kurz, olayın failleri ve olası azmettiricilerine yönelik soruşturmanın sürdüğünü, bu kişilerin bulunarak gereken cezanın verileceğini ifade etti.

Kurz'un verdiği bilgilere göre, saldırıda yaşlı bir kadın, yaşlı bir erkek ile yoldan geçen genç bir erkek ve kadın bir garson yaşamını yitirdi.

Nehammer: Saldırgan Suriye'ye gidecekti

Silahlı saldırıyı düzenleyen faile ilişkin ayrıntılar da netleşiyor. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, polis tarafından vurulan saldırganın 20 yaşında olduğunu ve Kuzey Makedonya asıllı olduğunu açıkladı. Saldırganın Avusturya ve Kuzey Makedonya vatandaşı olduğunu belirten Nehammer, "Masum vatandaşlara bu iğrenç saldırıyı düzenlemek için patlayıcı süsü verilen bir kemer, bir uzun namlulu silah, bir tabanca ve bir pala taşıyordu" dedi. Nehammer, saldırganın daha öncede terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla ceza almış olduğu bilgisini de verdi.

Video izle 03:27 Paylaş Viyana halkı tepkili E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3knve Viyana halkı tepkili

Saldırganın geçen yıl Suriye'ye giderek IŞİD'e katılmak istediğini belirten Nehammer, bunun yerine 25 Nisan 2019'da terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla 22 ay hapis cezasına çarptırıldığını ancak Aralık ayı başında erken tahliye edildiğini belirtti. Bakan Nehammer, saldırganın IŞİD sempatizanı olduğunu bilgisini de verdi.

Olayın failinin yakın çevresinde geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğünü aktaran İçişleri Bakanı, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Saldırı nedeniyle Avusturya'da üç günlük yas ilan edildi.

İki Türkiye kökenli yaralılara yardım etti

Viyana'da koronavirüs önlemleri nedeniyle restoranların ve barların kapanmasına kısa bir süre kala düzenlenen saldırı toplam altı noktada gerçekleşti. Görgü tanıkları, saldırganın gelişigüzel ateş açtığını, bir erkeğin vurularak olay yerinde yaşamını yitirdiğini aktardı.

Saldırı sırasında yaralı bir polis memuru ile bir kadına yardım eden Türkiye kökenli Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen sosyal medyada "kahraman" olarak karşılandı.

Mikail Özen, Instragram hesabından paylaştığı videoda "Sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce son kahvelerimizi içmek isterken, çatışmanın ortasında kaldık" sözleriyle durumu aktardı. Civardaki binalarda oturanların çektiği ve sosyal medyada paylaşılan videolarda gençlerin Schwedenplatz'da (İsveç Meydanı) önce yaralı bir kadını ardından da yaralı bir polisi çatışmaların yaşandığı bölgeden uzaklaştırdığı görülüyor. Instragram videosunda "duruma seyirci kalamayacaklarını" belirten Mikail Özen, yaralıları cankurtarana taşıdıklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından iki gence teşekkür etti.

Reuters,AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe