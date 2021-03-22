 Kurum: Kanal İstanbul için imar planlarını onayladık | TÜRKİYE | DW | 27.03.2021

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TÜRKİYE

Kurum: Kanal İstanbul için imar planlarını onayladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul için imar planlarını onayladıklarını ve askıya çıkardıklarını söyledi.

Symbolbild Türkei plant neuen Kanal neben Bosporus in diesem Jahr

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladıklarını ve askıya çıkardıklarını" açıkladı.

Projeye ilişkin daha önce "1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkardıklarını’’ söyleyen Kurum, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gelen itirazları değerlendirdiklerini ve  1/100 binlik planlarını geçen hafta itibariyle askıya çıkardıklarını belirtti. Kurum, "1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini çözerek İstanbul'umuza değerine değer katacak Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza, Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Tepkiler sürüyor

2011'den bu yana çalışmaları sürenKanal İstanbulprojesinde, güzergahı açıklanan kanalın etüd çalışmaları tamamlanmıştı. 

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak tanımladığı Kanal İstanbul'a yönelik muhalefetin ve meslek odalarının tepkileri sürüyor. 

Çevre ve ekoloji boyutunun dışında tartışılan konuların başında bölgedeki arazilerin hızla yükselen fiyatları ve sürekli el değiştirmesi geliyor. 

DW/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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