Kurum: Deprem bölgesinde yerleşim alanları belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi" dedi.

Gaziantep AFAD merkezinde depremler sonrası yürüten çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, ayrıntılı mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının yapıldığını dile getirerek depremden etkilenen illerde yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini duyurdu. Kurum, Mart ayı başı itibarıyla sahada belirlenen alanlarda inşaat faaliyetlerine başlanacağını söyledi.

Bakan Kurum "Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve yöresel mimari ihtiyaçları doğrultusunda inşallah oranın kültürüne, geleneğine, göreneklerine göre planlanmış ve bu plan çerçevesinde yapılmış olacak" diye konuştu.

"Eski yerleşim alanlarına ilişkin mevcuttaki imar yoğunluğunun, zeminlerin detaylı bir şekilde incelenmesine müteakip, eğer zeminlerinde problem varsa fay hattına yakınlığı söz konusuysa burada da vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle her türlü imar kısıtlaması, bina yüksekliği ve yoğunluğu dahil, yapılaşma dahil her türlü kısıtlamayı da içerir bir süreci yürüteceğiz" diyen Kurum, hasar tespit çalışmalarının 11 ilde, 7 bin 328 uzmanla yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Kurum, "Bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölümü inceledik, bu 684 bin binaya tekabül ediyor. 90 bin 609 binada yer alan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Bu kapsamda 3 milyon konutun 2 milyon 700 binini de bütün iller için az hasarlı ve hasarsız olduğunun tespitini yapmış olduk" diye konuştu.

Birçok binanın eşya alınamayacak kadar ağır hasarlı olduğunu bir kez daha ifade eden Murat Kurum, binalarda inceleme sonrasında "eşya alınabilir" veya "eşya alınamaz" raporu verileceğini söyledi.

TMMOB'dan "asbest" uyarısı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve çevre mühendisi Cevahir Efe Akçelik ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada enkaz kaldırma çalışmalarıyla bina enkazlarıyla ilgili "asbest" uyarısı yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan personelin ve depremzedelerin FFP3 toz maskesi kullanması gerektiğini söyleyen Akçelik "Yıkım esnası etrafında da mümkün olduğunca herkesi uzaklaştırıp maskeleri taktırıp, eğer bulunabiliyorsa arazözler ile basit bir şekilde enkaz üzerine su dökerek toz çıkmasının engellenmesi gerekir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserojen olarak sınıflandırdığı asbestin kullanımı aralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İsviçre'nin de olduğu birçok ülkede yasak.

Çevre mühendisi Akçelik, asbeste binaların izolasyonunda veya çeşitli elektrik ve ısınma için kullanılan borularda, çatı malzemelerinde ya da sıvada bile rastlanabileceğini ve 1980 öncesi yapılan birçok binada mevcut olduğunu belirtti.

"Hatay’da ve yıkımın gerçekleştiği diğer dokuz ilde bu yıkımlardan kaynaklı mutlaka asbestli havanın olduğunu söyleyebilirim" diyen Akçelik "Enkaz alanındaki asbestli malzemenin uzaklaştırılması gerekir. Ancak yıkım sayısı çok fazla, inanılmaz boyutlarda yıkım var. Türkiye'de bunu temizleyebilecek sayıda asbest söküm uzmanı bulmak mümkün değil. Burada en doğru çözüm hem arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan personele hem de enkaz alanında çalışan personelin FFP3 maskelerini takması" dedi.

DW,ANKA / EC,ET