Kurum: Afet konutları için çalışmalar başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında depremler ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplanacak. Toplantı öncesinde Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet konut projesinin 1 yılda tamamlanacağını söyledi. Kurum, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Bir yıl içinde tamamlanacağı" duyurulan konut projesiyle ilgili bazı ayrıntıları da paylaştı. Enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını belirten Kurum, depremde etkilenen 10 ilde afet konutlarının yapılacağı alanlara dair yer tespit ve zemin etüd çalışmalarına hızla devam edildiğini söyledi. Kurum, "Depremden dolayı yıkım yaşayan tüm illerimizde eş zamanlı olarak; adeta bir seferberlik ruhuyla harekete geçecek; Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıp, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Fotoğraf: DHA

"10 ilde 307 bin 763 bine incelendi"

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden ve buna ilişkin rakamları da paylaşan Kurum, vatandaşların binalarının durumunu e-devlet üzerinden öğrenebileceğini ifade etti.

Kurum, "10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6 bin personelle devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve işyerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve işyerine denk geliyor" dedi.

Oktay: "Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da depremlere ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Fotoğraf: DHA

Ayni yardımlar için 250 marketin açılacağını duyuran Oktay, "Ayni yardımlar için Alo 144'ü arayarak yönlendirme alabilirsiniz. Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak" açıklamasında bulundu.

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"Hedef 100 bin konteyner"

Konteyner kent kurulum çalışmalarının devam ettiğini aktaran Oktay, "257 noktada çadır kent kurulumu tamamlanmıştır. Konteyner kent olarak 27 bin konteyner altyapısı tamamlanmıştır. 10 binin üzerinde konteyneri sevk etmeye başladık. 4 bin 900 kurulu konteynerimiz var. Yaklaşık 20 bin kişi konteynerlerde kalmaktadır. Hedefimiz 200 bin konteyner sayısına ulaşmak" dedi.

Beslenme konusunda bir sorun olmadığını söyleyen Oktay şöyle devam etti:

"2 milyon 200 bin depremzedeye 3 öğün verebilecek bir altyapıya sahibiz. Barınma konusunda çadır ve konteyner sevki için çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları sahaya gönderiyoruz. Ulaşımla ilgili bir sorunumuz yok. Doğal gaz ve elektrik konusunda kontrollü vermeye devam ediyoruz. Haberleşme ile alakalı bize iletilen ciddi bir sorun yok."

DHA/TY,HT